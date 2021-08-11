Apresentado no Corinthians, Renato Augusto projeta briga por títulos em 2022: 'Voltei pensando nisso'

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Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, Renato comentou a fácil escolha pelo Timão em seu retornou ao futebol brasileiro neste momento. Apesar da facilidade na decisão, ele sabe que esse início não será simples, especialmente pela sua história no Parque São Jorge. No entanto, ele acredita que tudo isso valerá a pena pelo que será possível fazer no ano que vem.

- Voltar a um clube onde há uma história grande, com momentos históricos na carreira e na vida, foi uma decisão fácil. Por outro lado, responsabilidade maior. Vim para buscar coisas grandes. O início é sempre complicado, readaptar e crescer junto com a equipe. Esse ano não será fácil. Temos que terminar de forma boa, para voltar a buscar títulos em 2022. Quem é lembrado, é quem ganha. Vim para cá, pensando nisso de buscar títulos para buscar colocar no meu quadro de troféus e medalhas - afirmou.De acordo com o camisa 8 alvinegro, o importante agora é pensar jogo a jogo no campeonato deste ano, sem projetar posição na tabela, nem mesmo zona de Libertadores para que, no término das 38 rodadas, o clube busque o que for possível diante das condições apresentadas nesta temporada 2021.

- Sobre classificação, a gente pensa jogo a jogo. Não temos como falar em chegar em primeiro, terceiro ou Libertadores. É evoluir jogo a jogo. Pensar só no próximo para poder evoluir. Lá no final vamos ver o que dá para buscar. Vamos jogo a jogo - avisou.

Em sua primeira passagem pelo clube, entre 2013 e 2015, Renato Augusto conquistou a torcida, não somente com os dois títulos que participou (Recopa-2013 e Brasileirão-2015), mas principalmente com o seu respeito, dedicação e desempenho com a camisa corintiana. Por isso, ele sabe que a responsabilidade será maior, mesmo com a Fiel ao seu lado nos últimos anos.

- Em 2013, eu estava chegando e iniciando o trabalho em uma equipe vitoriosa. Tinha sido campeão mundial. Hoje, volto com história dentro clube. Primeira vez que volto a um clube. Sempre fui para clubes diferentes. Volto para onde atingi meu ápice como jogador. Voltar com responsabilidade maior do que em 2013, mas com carinho maior do torcedor. Nestes últimos cinco anos, nunca a Fiel deixou de me dar carinho e apoio. Acabou tornando fácil a minha chegada. Responsabilidade maior. Cada um tem uma parcela de ajuda, vou procurar fazer a minha para potencializar e fazer atletas subirem de produção.

Conhecedor de como funciona o Corinthians e, consequentemente, a torcida em relação às cobranças por resultados e desempenho, Renato sabe que é necessário fazer para absorver essas situações da melhor forma possível, além de dar forças aos companheiros que, por ventura, possa sofrer com as críticas.