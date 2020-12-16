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Aposta na base dá resultado e Palmeiras volta às semis da Liberta com jovens em destaque

Com média de idade mais baixa em relação ao time de 2018, Verdão colhe os frutos do bom trabalho realizado nas suas categorias de juniores
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LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 17:00

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 17:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Com dificuldades no caixa e a saída de líderes do elenco, casos de Dudu e Bruno Henrique, os jovens formados na base do Palmeiras assumiram protagonismo nos últimos meses e são peças fundamentais no time de Abel Ferreira.
Dois anos depois da eliminação para o Boca Juniors, o Verdão volta a disputar uma semifinal de Libertadores. Dessa vez, no entanto, o elenco ostenta uma média de idade dois anos menor em relação àquele de 2018, comandado por Luiz Felipe Scolari.
No ano do decacampeonato, o Alviverde tinha uma média de idade de 26,63 anos. Já os titulares que venceram o Libertad por 3 a 0, nesta terça-feira (15), no Allianz Parque, combinaram para uma média de 24,5.
Na principal competição da América, o Palmeiras tem o melhor ataque. Levando em consideração as 29 bolas na rede, as Crias da Academia estiveram envolvidas em quase metade delas.
>> Classificação às semis da Libertadores empolga palmeirenses; veja memes
Para a semifinal, Abel Ferreira deve contar com o retorno de uma joia da base que desfalcou o Verdão nas quartas de final. Em transição física após lesão muscular, Patrick de Paula está perto do retorno aos gramados.
Com duas semifinais de Libertadores nas últimas três edições, o Palmeiras vai se acostumando a brigar pelo torneio. Com um elenco jovem e competitivo, o clube dá mostras de que vai seguir com protagonismo no continente.Ranking de jogos oficiais de crias da base no Palmeiras em 2020:
Gabriel Menino: 42 jogos (37 Titular)
Patrick de Paula: 35 jogos (29 Titular)
Gabriel Veron: 29 jogos (14 Titular)
Danilo: 25 jogos (13 Titular)
Wesley: 21 jogos (13 Titular)
Gabriel Silva: 10 jogos (0 Titular)
Renan: 6 jogos (5 Titular)
Lucas Esteves: 5 jogos (2 Titular)
Marcelinho: 2 jogos (1 Titular)
Aníbal: 1 jogo (1 Titular)
Fabrício e Angulo: 1 jogo (0 Titular)

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