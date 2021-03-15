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futebol

Aposta de R$ 1 vira ganho de R$ 100 mil para gaúcho de Santa Maria

O pé quente fez o palpite apenas quatro dias depois de se cadastrar na casa de apostas. Em menos de uma semana na KTO ele definiu seu destino vencedor...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 09:54

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 09:54
Crédito: Um dos jogos que o gaúcho de Santa Maria acertou com precisão foi o clássico Juventus x Lazio pelo Italiano-(MIGUEL MEDINA / AFP
Um apostador de Santa Maria (RS) acreditou na sorte e se deu bem. Ele se registrou na www.kto.com em 28 de fevereiro e já no dia 4 de março fez o palpite vencedor no Jackpot Malandrinha. Mesmo com apenas poucos dias na casa, levou nada menos que R$100 mil ao ganhar na loteria.
Esse gaúcho de 30 anos acertou o resultado dos seguintes duelos: Udinese x Sassuolo, Aston Villa x Wolverhampton Wanderers, Cadiz x Eibar, Bayern Munchen x Borussia Dortmund, Juventus x Lazio, Brighton x Leicester, Osasuna x Barcelona, Godoy Cruz x Platense, Sarmiento x Talleres, Boavista x Famalicão, Colon x Aldosivi, Colônia x Werder Bremen e Palmeiras x Grêmio.
Desde o lançamento, outros jogadores já haviam ganhado os R$2.500 da versão mini. Ela normalmente é disponibilizada no meio da semana, custa R$5, e desafia o cliente a prever o desfecho de 7 duelos entre times de futebol ao redor do mundo. Porém, essa foi a primeira vez que um jogador conseguiu o prêmio máximo. Em menos de dez dias na casa, ele “driblou” a Malandrinha com muita categoria.O gaúcho  teve sorte e competência para os jogos de várias partes do mundo-(Reprodução/KTO)-(Reprodução/KTO) O produto foi criado com a intenção de ser uma porta de entrada para quem ainda não está habituado com as apostas online. Além disso, a loteria da KTO é também uma opção para aqueles que gostam de fazer apostas múltiplas.
NovidadeA partir de agora haverá um prêmio de consolação de R$ 10.000 para quem acertar 12 dos 13 resultados do Jackpot Malandrinha. Esse prêmio será dividido entre todos os jogadores que acertarem 12 jogos e só é válido se ninguém acertar os 13 jogos.
Como abrir conta casa de apostas​Ficou empolgado com a história do sortudo de Santo Augusto e quer tentar a sorte também? Abra já a sua conta na KTO! Se cadastrar é muito fácil. Você só precisa entrar no site, clicar em registre-se e preencher os dados solicitados.
Como apostar na loteria Malandrinha​O Jackpot Malandrinha sempre vem com 13 jogos dos campeonatos ao redor do mundo, e você que sabe tudo de futebol tem a oportunidade de ganhar R$100 mil apostando apenas R$1. Apostar na loteria Malandrinha é muito fácil:
- Abra o site da KTO e clique em Malandrinha​- Selecione o time que você acredita que será o vencedor de cada partida (1= mandante e 2 = visitante), ou clique no X, caso queira apostar no empate;- Confira se você preencheu tudo como gostaria e clique em finalizar;- Salve o cupom da sua aposta e aguarde o resultado, que sai após o fim da última partida.
Para apostar na mini Malandrinha a dinâmica é a mesma. A diferença é que ela tem apenas 7 jogos, custa R$5 e o prêmio máximo é de R$2.500.
Como surgiu a loteria​As primeiras loterias surgiram há milênios, e eram apreciadas por hebreus, chineses, hindus e romanos. Mas foram os franceses, por volta de 1530, que criaram os modelos mais parecidos com os que conhecemos hoje em dia. E foi em 1754 que o Brasil viu sua primeira loteria.

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