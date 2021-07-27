Após votação, Kleber Leite tem o título de grande benemérito do Flamengo mantido: 'Vida que segue'

Crédito: Lazlo Dalfovo

Kleber Leite não terá o seu título de grande benemérito do Flamengo, recebido em novembro do ano passado, cassado. Na reunião presencial do Conselho Deliberativo, realizada na noite da última segunda-feira, na sede da Gávea, o ex-presidente do clube recebeu 96 votos a seu favor, em um total de 240 - número de conselheiros que compareceram. Houve uma certa discussão e pedidos de recontagem, porém a decisão foi mantida.- Foi uma noite em que a verdade prevaleceu. O Conselho Deliberativo decretou que a investida odiosa contra mim, na tentativa de cassar meu título de grande benemérito, era injusta. Ponto final. Vida que segue - falou Kleber Leite, em contato ao LANCE!.

Presidente do Flamengo de 1995 a 1998 e vice-presidente de futebol de 2005 a 2009, Kleber Leite recebeu a honraria há cerca de oito meses pelo Conselho de Grandes Beneméritos do Flamengo. Outros grandes beneméritos e associados, no entanto, demonstraram insatisfação com a escolha e entraram com um recurso contra a decisão.

Um dos argumentos usados contra Kleber Leite é o episódio ocorrido em 2018, quando o Conselho Deliberativo do Flamengo o suspendeu por 10 meses do quadro associativo do clube. A decisão foi tomada por conta de improbidade administrativa referente ao empréstimo de R$ 6 milhões junto ao Consórcio Plaza em 1995, primeiro ano do mandato do dirigente, que resultou em uma dívida de R$ 61,5 milhões quitada pelo clube 22 anos depois, no início de 2017 (relembre o caso melhor aqui). A punição foi suspensa pela Justiça, em seguida.

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