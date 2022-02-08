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Após votação, ex-presidente Wagner Pires de Sá é expulso do conselho deliberativo do Cruzeiro

Dirigente foi retirado do quadro de conselheiros beneméritos da Raposa pelos atos administrativos que arruinaram a instituição durante sua gestão...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 22:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 22:59
Em assembléia realizada nesta segunda-feira (7), Wagner Pires de Sá, ex-presidente do Cruzeiro, foi expulso do Conselho Deliberativo do clube mineiro. A decisão veio após dois anos da renúncia do dirigente do cargo máximo da equipe celeste, após uma série de irregularidades que ocorreram durante sua gestão.
Dos 136 conselheiros que participaram da votação, na sede do Barro Preto, em Belo Horizonte, 113 decidiram pela exclusão, enquanto 20 conselheiros votaram pela permanência. Outros dois votos foram nulos, além de um em branco. A imprensa não pode acompanhar a reunião, a leitura do relatório da comissão de ética e a apresentação da defesa por parte do ex-presidente. Somente foi liberado o acompanhamento da apuração dos votos.Além da exclusão do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá pode enfrentar problemas com a Justiça. O ex-presidente celeste é réu em um processo criminal instaurado em novembro de 2020. Ele foi denunciado pelos crimes de falsidade ideológica, apropriação indébita e formação de organização criminosa, todos ainda em curso.
Wagner também é investigado por negociações irregulares de atletas durante a sua gestão. A Polícia Civil de Minas Gerais trabalha com a investigação em segredo e ainda não concluiu o inquérito.
Crédito: WagnerPireseItairMachadorespondemporcrimesfinanceiroscontraoCruzeironaJustiça(VinniciusSilva/Cruzeiro

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