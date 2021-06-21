Após voltar de lesão, MT tem boa atuação no meio-campo e mostra credenciais para ser titular no Vasco

Crédito: MT teve boa atuação na vitória contra o CRB e agradou o técnico Marcelo Cabo (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco necessitava da vitória para se recuperar na Série B do Brasileirão e conquistar o primeiro triunfo em São Januário. Com as mudanças de peças e na ideia de jogo, o time conseguiu superar o CRB e um jogador se destacou no meio de campo: o jovem MT. O atleta ocupou bem os espaços e com muita movimentação recompôs dando mais sustentação ao setor. Com isso, ele mostrou credenciais para ser mais aproveitado entre os titulares.

> Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroCom sete mudanças na equipe (Vanderlei testou positivo para Covid-19 e foi o oitavo), Cabo optou por modificar a ideia de jogo ao fortalecer o meio-campo (em losango, mas com variações durante a partida). Sendo assim, deu mais liberdade a Marquinhos Gabriel e Morato, e deixou a defesa menos exposta e vulnerável.

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Na base, MT sempre atuou pelo setor, mas devido à sua qualidade com a bola no pé, o técnico da equipe sub-20, Diogo Siston, que treinou o time nos primeiros jogos da temporada, o improvisou na lateral-esquerda. Foi por ali que o camisa 32 chamou a atenção da torcida vascaína, antes mesmo da chegada de Zeca e das recentes entradas de Riquelme (Contra Bangu e agora diante do CRB).

Quando aparecia como uma boa opção, o atleta se lesionou e teve um edema ósseo por estresse na vértebra lombar L5. Ele ficou sem atuar desde o dia 21 de março, mas entrou bem durante 56 minutos contra o CRB e além de polivalente, mostrou que pode ser uma boa opção no meio. Ao lado de Bruno Gomes, ele foi um dos grandes destaques e pode ajudar a solucionar os problemas de falta de coesão e aproximação no setor.

> ATUAÇÕES: Cano, Léo Jabá e Marquinhos Gabriel marcam em goleada do Vasco e recebem as maiores notas ​- A mudança de plataforma de jogo, quando estamos vivendo alguma adversidade, alguma turbulência, eu, como comandante, preciso recalcular rota. Foi isso que fiz de quarta-feira para cá. Trocamos alguns jogadores, trocamos a plataforma de jogo, fizemos uma construção de trás para frente diante do estudo que fizemos do time do CRB, que é um time que atrai muito o adversário para sair jogando com seu goleiro apoiado, que crie 40, 50m para trás. Tivemos a leitura do adversário - disse Marcelo Cabo, e completou.

- A entrada do MT foi justamente para bloquear a descida do lateral-direito deles que é muito forte. Estudamos bem. Ofertamos a eles o primeiro terço do jogo. Busquei uma compactação maior do time. E nem por causa disso deixamos de criar muitas oportunidades - analisou o comandante.

Na formação, o jovem MT atuou na meia esquerda, mas com mobilidade, transitava bem ao lado de Marquinhos Gabriel, recompondo com qualidade. Na direita, Morato brigou bastante, e fez um bom jogo taticamente. Contudo, o time precisa produzir mais para furar os bloqueios de adversários com um time mais compacto, triangulações e infiltrações.

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- Da ideia de jogo que construí, que criássemos o jogo na forma de um losango, que ele (MT) pudesse, com a bola, ser o meia esquerda da equipe e, sem a bola, encaixasse na subida no Reginaldo. Trabalhamos isso e ele cumpriu a função muito bem. Apesar do tempo de inatividade, ele suportou o máximo possível e nos entregou naqueles 60, 70 minutos, o que esperávamos - disse Cabo.