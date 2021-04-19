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Após voltar a jogar pelo Corithians, Léo Santos revela que pensou em desistir da carreira

Por conta de duas cirurgias no joelho e um problema de atrofia muscular, o zagueiro não entrava em campo há mais de dois anos...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 12:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 12:44
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Léo Santos entrou nos acréscimos da vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Ituano, neste domingo (18), pela sexta rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. Apesar dos pouco tempo em campo, o zagueiro confessou que foram os melhores minutos da sua vida, já que ele não disputava um jogo oficial há mais de dois anos, por conta de problemas no joelho.
– Por um momento pensei em desistir de uma das coisas que eu amo e que me faz feliz. Graças a Deus consegui superar todos as barreiras! Estou muito feliz por voltar a jogar uma partida oficial, mesmo sendo poucos minutos, foram os melhores minutos da minha vida. Estava com muita saudade de sentir a atmosfera de um jogo, de vibrar junto com os meus companheiros – escreveu o jogador em seus perfis nas redes sociais.O jogador também agradeceu o Timão pelo suporte dado durante o tempo parado. Revelado na base corintiano, a primeira lesão aconteceu quando o defensor estava emprestado ao Fluminense, em março de 2019. Pelo clube do Parque São Jorge, a última vez que Léo Santos havia atuado foi no dia 30 de janeiro de 2019.
- Obrigado, @corinthians por todo apoio e suporte nesse período e muito obrigado a todos que fizeram parte desse recomeço – publicou o camisa 13.
Diversos companheiros de Léo se manifestaram nos comentários o parabenizando pela volta, como Matheus Donelli, Cássio, Xavier, Lucas Piton, Roni, Viinho, Mosquito, Cauê, Gabriel Pereira Matheus Araújo, Ruan Oliveira, Danilo Avelar, e até mesmo ex-companheiros do zagueiro no Timão, como Walter, Léo Jabá e Pedrinho.
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