Após voltar a jogar pelo Corithians, Léo Santos revela que pensou em desistir da carreira

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Léo Santos entrou nos acréscimos da vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Ituano, neste domingo (18), pela sexta rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. Apesar dos pouco tempo em campo, o zagueiro confessou que foram os melhores minutos da sua vida, já que ele não disputava um jogo oficial há mais de dois anos, por conta de problemas no joelho.

– Por um momento pensei em desistir de uma das coisas que eu amo e que me faz feliz. Graças a Deus consegui superar todos as barreiras! Estou muito feliz por voltar a jogar uma partida oficial, mesmo sendo poucos minutos, foram os melhores minutos da minha vida. Estava com muita saudade de sentir a atmosfera de um jogo, de vibrar junto com os meus companheiros – escreveu o jogador em seus perfis nas redes sociais.O jogador também agradeceu o Timão pelo suporte dado durante o tempo parado. Revelado na base corintiano, a primeira lesão aconteceu quando o defensor estava emprestado ao Fluminense, em março de 2019. Pelo clube do Parque São Jorge, a última vez que Léo Santos havia atuado foi no dia 30 de janeiro de 2019.

- Obrigado, @corinthians por todo apoio e suporte nesse período e muito obrigado a todos que fizeram parte desse recomeço – publicou o camisa 13.

Diversos companheiros de Léo se manifestaram nos comentários o parabenizando pela volta, como Matheus Donelli, Cássio, Xavier, Lucas Piton, Roni, Viinho, Mosquito, Cauê, Gabriel Pereira Matheus Araújo, Ruan Oliveira, Danilo Avelar, e até mesmo ex-companheiros do zagueiro no Timão, como Walter, Léo Jabá e Pedrinho.