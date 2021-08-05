Após volta por cima, Bruno Gomes pode virar desfalque no Vasco contra o Vitória pela Série B. Entenda

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco pode ter um desfalque importante para o confronto diante do Vitória, no próximo sábado, às 19h30, no Barradão, pela Série B. O volante Bruno Gomes foi substituído aos treze minutos do duelo contra o São Paulo pela Copa do Brasil ao sentir dores nas costas. Segundo o clube, o atleta teve um espasmo na musculatura paravertebral e será reavaliado nos próximos dias.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroDesde a chegada de Lisca, o volante subiu de produção e tem feito bons jogos com a camisa do Gigante da Colina. Vale lembrar que quando a equipe era dirigida por Marcelo Cabo, Bruno sofreu um de seus piores momentos desde que estreou nos profissionais.

No duelo contra o Cruzeiro, o jogador se envolveu em uma confusão com Romulo, da equipe celeste, e deu uma leve cabeçada no adversário, sendo expulso ainda no primeiro tempo. Depois de cumprir suspensão, ele retornou contra o Goiás, mas logo no início tomou dois amarelos e saiu de campo chorando. O volante chegou a pedir desculpas à torcida vascaína nas redes sociais após a segunda expulsão seguida na carreira.

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Além dele, no departamento médico, o lateral-esquerdo Riquelme segue em recuperação de uma torção no tornozelo esquerdo e o volante Michel segue com problemas musculares. Ambos já desfalcaram a equipe no duelo contra o Tricolor Paulista nesta quarta. Entre os pendurados estão os seguintes atletas: Leandro Castan, Marquinhos Gabriel, Germán Cano e Daniel Amorim.

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Outros dois desfalques certos são Lucão e Ricardo Graça, que disputam a decisão da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio no sábado, às 8h30 (horário de Brasília). O adversário será a Espanha, que eliminou o Japão na semifinal. O Brasil derrotou o México por 4 a 1 nos pênaltis, após o empate no tempo normal e na prorrogação.

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Por outro lado, a tendência é que o técnico Lisca possa contar com o atacante Daniel Amorim, que não enfrentou o Tricolor Paulista por já ter entrado em campo pelo Tombense na Copa do Brasil.