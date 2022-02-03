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Após vitória, VP do Botafogo destaca 'garotos bons de bola' e exalta base: 'Trabalho de superação'

Botafogo venceu o Madureira por 4 a 2 pelo Campeonato Carioca; em rede social, Vinícius Assumpção destacou entrada de garotos criados nas categorias de base do clube...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 20:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 20:35
Os garotos roubaram a cena no Botafogo. Enquanto o clube ainda não recebeu o aporte financeiro de John Textor, os garotos criados nas categorias de base vão tendo cada vez mais espaço. Na vitória por 4 a 2 sobre o Madureira nesta quinta-feira, pelo Campeonato Carioca, não foi diferente.Raí, Matheus Nascimento e Jonathan Silva tiveram participações diretas em gols do Alvinegro. Nas redes sociais, Vinícius Assumpção, vice-presidente geral do Glorioso, exaltou o trabalho feito nos times inferiores do Glorioso, apesar de reconhecer as dificuldades.
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– A chegada de vários garotos bons de bola no profissional do Botafogo, só reafirma o belo trabalho de superação feito pelo gerente da base, Cristiano (Tiano) e sua equipe. Melhoramos a estrutura que encontramos no início da gestão, mas ainda é aquém das necessidades. Parabéns! - escreveu.
O Botafogo volta aos gramados na próxima segunda-feira para enfrentar o Nova Iguaçu às 21h, no Estádio Nilton Santos.
Crédito: ViníciusAssumpçãoéoVPdoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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