Após vitória sobre o São Paulo, Ênio se declara ao Botafogo: 'Tenho um orgulho imenso de vestir essa camisa'

O Botafogo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após dez rodadas e o jogo ficará marcado na memória de Ênio, cria da base Alvinegra. Esta foi a primeira partida do atleta como titular do time da Estrela Solitária, no Brasileirão e ele se declarou ao clube em sua rede social. O jovem também parabenizou o grupo e toda comissão técnica pelo resultado e grande exibição diante do Tricolor Paulista.
> Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro - Grande vitória!! Parabéns ao grupo e toda à comissão técnica!! Tenho um orgulho imenso de vestir essa camisa, o Botafogo é minha casa é minha vida. É muito prazeroso fazer parte dessa instituição, independente da situação o Botafogo pra mim e pra muitos sempre será gigante! Juntos nós vamos colocar o nosso glorioso no seu devido lugar que é no topo. Dia 22 de fevereiro de 2021 um dia que vai ficar pra sempre marcado na minha vida, minha estreia como titular no campeonato @brasileirao e com uma vitória muito linda! Eu agradeço muito a Deus e minha família por tudo e agradeço especialmente a minha MÃE que desde os meus 4 anos de idade vem nessa luta comigo para eu realizá-lo um sonho que não é só meu. Mãe, EU TE AMO! Às vezes a felicidade demora a chegar aí é que a gente não pode deixar de sonhar, guerreiro não foge da luta, não pode correr “ JAMAIS “ ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer - destacou o jogador.
> Confira mais notícias sobre o Botafogo
Durante o jogo, o Botafogo comandou as ações e poderia ter vencido por uma margem maior se não fosse a grande exibição do goleiro Tiago Volpi, que fez ótimas defesas no primeiro tempo. Com um time recheado de jovens, os cariocas tiveram uma boa atuação com jogadas verticais e muitas chances de gol criadas.
Na última rodada do Brasileirão, o Glorioso visita o Ceará, na quinta-feira, às 21h30, no Castelão. Já rebaixado, o clube carioca segue planejando a temporada 2021 e apresentou nesta segunda-feira, o seu novo comandante: Marcelo Chamusca.