Após vitória sobre o São Paulo, Ênio se declara ao Botafogo: 'Tenho um orgulho imenso de vestir essa camisa'

O Botafogo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após dez rodadas e o jogo ficará marcado na memória de Ênio, cria da base Alvinegra. Esta foi a primeira partida do atleta como titular do time da Estrela Solitária, no Brasileirão e ele se declarou ao clube em sua rede social. O jovem também parabenizou o grupo e toda comissão técnica pelo resultado e grande exibição diante do Tricolor Paulista.

> Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro - Grande vitória!! Parabéns ao grupo e toda à comissão técnica!! Tenho um orgulho imenso de vestir essa camisa, o Botafogo é minha casa é minha vida. É muito prazeroso fazer parte dessa instituição, independente da situação o Botafogo pra mim e pra muitos sempre será gigante! Juntos nós vamos colocar o nosso glorioso no seu devido lugar que é no topo. Dia 22 de fevereiro de 2021 um dia que vai ficar pra sempre marcado na minha vida, minha estreia como titular no campeonato @brasileirao e com uma vitória muito linda! Eu agradeço muito a Deus e minha família por tudo e agradeço especialmente a minha MÃE que desde os meus 4 anos de idade vem nessa luta comigo para eu realizá-lo um sonho que não é só meu. Mãe, EU TE AMO! Às vezes a felicidade demora a chegar aí é que a gente não pode deixar de sonhar, guerreiro não foge da luta, não pode correr “ JAMAIS “ ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer - destacou o jogador.