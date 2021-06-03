Após vitória sobre o RB Bragantino, Fred exalta elenco do Fluminense: 'Esse é o time de guerreiros'

Crédito: Fred está em ótima fase na temporada e voltou a balançar a rede no Maracanã (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense iniciou bem a disputa da Copa do Brasil ao derrotar o RB Bragantino por 2 a 0, no Maracanã. Com o triunfo, a equipe necessita apenas de um empate em Bragança Paulista para garantir a vaga nas oitavas de finais da competição. Autor do primeiro gol, Fred exaltou o elenco tricolor em sua rede social e disse que o time segue em busca de seus objetivos.

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- Esse é o #timedeguerreiros. Seguimos com os nossos objetivos!! Fluminense" - disse o artilheiro tricolor em seu perfil oficial no Instagram.

Ao balançar a rede novamente, Fred alcançou a marca de onze gols em quatorze jogos na temporada. De acordo com os números do portal "Sofascore", o atacante já deu duas assistências, necessitou de 81 minutos para participar de um gol e teve o aproveitamento de 86% na conversão de chances. Desde seu retorno, ele vive seu melhor momento e já participou de mais de um terço dos gols do Fluminense.

Com o tento marcado nesta quarta no Maracanã, o camisa 9 tricolor alcançou a maca de 35 gols na história da Copa do Brasil, um a menos que Romário. Em seguida, estão os atacantes Viola (29), Oséas e Paulo Nunes (28) e Dodô (26).

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O próximo compromisso do Fluminense será no domingo, contra o Cuiabá, em São Januário, às 11h, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor das Laranjeiras busca a primeira vitória na competição, já que empatou com o São Paulo na estreia, no Morumbi. Na quarta, no Nabi Abi Chedid, a equipe dirigida por Roger Machado volta a enfrentar o RB Bragantino, às 21h30, no jogo de volta da Copa do Brasil.

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