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Após vitória sobre o Mirassol, elenco do Corinthians faz trabalho regenerativo e ganha sábado de folga

Fernando Lázaro comandou trabalho de posse de bola e um coletivo em campo reduzido para os reservas e não relacionados na última partida...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 13:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 13:32
Poucas horas depois de vencer o Mirassol por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, o elenco do Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava na manhã desta sexta-feira (11). Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Leão fizeram apenas atividade de recuperação na parte interna do CT, enquanto os demais foram a campo um trabalho de posse de bola comandado pelo técnico interino Fernando Lázaro, o auxiliar Alex Meschini e o observador técnico Mauro da Silva.
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Também houve um coletivo em campo reduzido comandado por Lázaro.
O Timão não entrará em campo neste fim de semana, já que a sexta rodada do Paulistão previa o Dérbi contra o Palmeiras, que está nos Emirados Arábes para a disputa do Mundial de Clubes, o que fez com que o clássico fosse adiado para o dia 17 de março.
Por isso, o elenco corintiano ganhou folga neste sábado (12), mas voltará aos trabalhos na manhã de domingo (13), visando o próximo confronto, diante do São Bernardo, na Neo Química Arena, na próxima quarta-feira (16).
Crédito: Enquantobuscaumnovotreinador,TimãotemLázaroeAlexàfrentedotime(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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