AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após vitória sobre o CSA, ataque do Botafogo se torna o terceiro melhor da Série B
futebol

Após vitória sobre o CSA, ataque do Botafogo se torna o terceiro melhor da Série B

Apesar de ser o time que mais perde chances claras no Brasileirão, Alvinegro virou o terceiro time com mais bolas na rede na competição...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 00:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2021 às 00:40
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Marco positivo. Os dois gols marcados pelo Botafogo na vitória contra o CSA, nesta terça-feira, em jogo atrasado da 6ª rodada da Série B do Brasileirão, fizeram o clube de General Severiano ter o terceiro melhor ataque da competição.
+ ATUAÇÕES: Rafael Navarro comanda a vitória do Botafogo sobre o CSA e recebe a maior nota
Agora, o Alvinegro tem 19 bolas na rede em 14 rodadas disputadas. O número é o mesmo do Vasco, rival do próximo sábado no Estádio Nilton Santos. À frente, estão Náutico e Guarani, com 23 gols, e CRB, com 21.Vale ressaltar que o Alvinegro é a equipe com mais chances claras desperdiçadas nesta Série B. Ao todo, o Botafogo deixou 19 oportunidades promissoras pelo caminho. Ou seja, o número poderia ser ainda maior.
A equipe comandada por Enderson Moreira retorna aos gramados no próximo sábado para enfrentar o Vasco, às 21h30, no Estádio Nilton Santos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Todo mundo corria, se espremendo': como incêndio que matou 28 pessoas devastou bar em Bangcoc
Serviço domiciliar leva coleta de exames e vacinação direto à casa dos pacientes
Melhor amiga de jogador, Lidia Souza, publicou foto e entregou presença da influenciadora na celebração
Virginia Fonseca comemora aniversário de Vini Jr. em iate e aparece no colo dele

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados