Após vitória sobre o CSA, ataque do Botafogo se torna o terceiro melhor da Série B

Marco positivo. Os dois gols marcados pelo Botafogo na vitória contra o CSA, nesta terça-feira, em jogo atrasado da 6ª rodada da Série B do Brasileirão, fizeram o clube de General Severiano ter o terceiro melhor ataque da competição.

Agora, o Alvinegro tem 19 bolas na rede em 14 rodadas disputadas. O número é o mesmo do Vasco, rival do próximo sábado no Estádio Nilton Santos. À frente, estão Náutico e Guarani, com 23 gols, e CRB, com 21.Vale ressaltar que o Alvinegro é a equipe com mais chances claras desperdiçadas nesta Série B. Ao todo, o Botafogo deixou 19 oportunidades promissoras pelo caminho. Ou seja, o número poderia ser ainda maior.