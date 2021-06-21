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Após vitória sobre o CRB, Vasco tem quatro representantes na 'Seleção da Galera' da quinta rodada da Série B

Além do técnico Marcelo Cabo, Zeca, Marquinhos Gabriel e Cano são os representantes do Gigante da Colina na Seleção da quinta rodada da competição...

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 14:18

LanceNet

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Publicado em 

21 jun 2021 às 14:18
Crédito: O Vasco conseguiu a primeira vitória dentro de casa na competição (Rafael Ribeiro/Vasco
Depois da vitória sobre o CRB por 3 a 0, no último sábado, em São Januário, o Vasco garantiu quatro representantes na Seleção da Galera da quinta rodada do Brasileirão Série B. São eles: o técnico Marcelo Cabo; o lateral Zeca; o meio-campista Marquinhos Gabriel; e o atacante Germán Cano. > ATUAÇÕES: Cano, Jabá e Marquinhos Gabriel recebem a maior nota do VascoNa lateral-direita, Zeca levou a melhor na votação do Twitter, com 59,6% dos votos. Ele concorria com Alex Silva, do Operário, Hereda, do Náutico, e com Igor, do Coritiba.
No meio-campo, Marquinhos Gabriel levou a melhor, com 60,4% dos votos do Twitter. Ele concorria com Jean Carlos (segundo mais votado, portanto, também entrou), do Náutico, Régis, do Guarani, e Soares, do Vitória.
> Veja a tabela da Série B
No ataque, Cano também levou a melhor sem muitas dificuldades. Com 69,4% dos votos, ele superou Ciel, do Sampaio Corrêa, Guillermo Paiva (segundo mais votado, portanto, também entrou), do Náutico, e Paulo Sérgio, do Operário.
Entre os técnicos, Marcelo Cabo foi eleito para a "Seleção da Galera" com 64,5% dos votos. Ele superou Cláudio Tencati, do Brasil de Pelotas, Felipe Surian, do Sampaio Corrêa, e Ramon Menezes, do Vitória.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Dessa forma, a Seleção da Galera ficou composta por: Alex Alves (Náutico); Zeca (Vasco), Carlão (Guarani), Paulo Sérgio (Sampaio Corrêa) e Guilherme Biro (Coritiba); Rômulo (Brasil de Pelotas), Bruno Silva (Guarani), Marquinhos Gabriel (Vasco) e Jean Carlos (Náutico); Cano (Vasco) e Paiva (Náutico). Técnico: Marcelo Cabo (Vasco).

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