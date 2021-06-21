Após vitória sobre o CRB, Vasco tem quatro representantes na 'Seleção da Galera' da quinta rodada da Série B

Crédito: O Vasco conseguiu a primeira vitória dentro de casa na competição (Rafael Ribeiro/Vasco

Depois da vitória sobre o CRB por 3 a 0, no último sábado, em São Januário, o Vasco garantiu quatro representantes na Seleção da Galera da quinta rodada do Brasileirão Série B. São eles: o técnico Marcelo Cabo; o lateral Zeca; o meio-campista Marquinhos Gabriel; e o atacante Germán Cano. > ATUAÇÕES: Cano, Jabá e Marquinhos Gabriel recebem a maior nota do VascoNa lateral-direita, Zeca levou a melhor na votação do Twitter, com 59,6% dos votos. Ele concorria com Alex Silva, do Operário, Hereda, do Náutico, e com Igor, do Coritiba.

No meio-campo, Marquinhos Gabriel levou a melhor, com 60,4% dos votos do Twitter. Ele concorria com Jean Carlos (segundo mais votado, portanto, também entrou), do Náutico, Régis, do Guarani, e Soares, do Vitória.

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No ataque, Cano também levou a melhor sem muitas dificuldades. Com 69,4% dos votos, ele superou Ciel, do Sampaio Corrêa, Guillermo Paiva (segundo mais votado, portanto, também entrou), do Náutico, e Paulo Sérgio, do Operário.

Entre os técnicos, Marcelo Cabo foi eleito para a "Seleção da Galera" com 64,5% dos votos. Ele superou Cláudio Tencati, do Brasil de Pelotas, Felipe Surian, do Sampaio Corrêa, e Ramon Menezes, do Vitória.

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