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Após vitória, Scarpa elogia preparação do Palmeiras para o Mundial: 'Importante para confiança'

Meia do Verdão foi eleito o melhor em campo pela transmissão da partida e comentou a absorção que o time tem tido em relação às orientações de Abel Ferreira...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 00:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2022 às 00:13
O Palmeiras venceu mais uma partida no Paulistão-2022 e segue 100% na competição. Dessa vez a vítima foi a Ponte Preta, que levou 3 a 0 logo no primeiro tempo e não reagiu. No entanto, foi apenas mais uma partida de preparação para o Mundial de Clubes, que acontece no próximo mês. E o período de treinos e jogos foi elogiado por Gustavo Scarpa nesta noite.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira a pré-lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes
Em entrevista na saída de campo, o meia-atacante, que foi eleito o melhor do jogo pela transmissão, destacou a importância desses duelos de início de campeonato pensando em ganhar confiança para o restante da temporada. Além disso, ele comentou a absorção das ideias de Abel Ferreira pelos atletas.
- A gente entendeu o que o Abel quer da gente nesse esquema, eu acho que é extremamente importante a gente manter o foco e não se acomodar, a gente sabe que os primeiros jogos de campeonato são bem difíceis, mas é muito importante para a gente pegar confiança para ir para o nosso principal objetivo, que é o Mundial - argumentou o camisa 14 do Verdão.Sem mais tempo para a pré-temporada e a menos de duas semanas para a estreia no Mundial de Clubes, Abel Ferreira tem utilizado essas partidas do Paulistão para ajustar mais um pouco a equipe que vai jogar em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Apesar da maratona, Scarpa crê que isso vai ajudar na preparação do elenco, que "vai com tudo" para a disputa do torneio.
- Eu tenho achado importante a gente começar jogando para pegar ritmo de jogo antes do Mundial, a gente sabe que vai ser muito difícil esse torneio, mas é um sonho nosso e quando a gente sonha e vai com dedicação, a gente tem grandes chances de realizar. Sabemos da dificuldade, mas vamos com tudo.
O Palmeiras volta a campo no próximo sábado, às 16h, contra o São Bernardo, fora de casa, pela segunda rodada da competição. Será o penúltimo duelo do Verdão antes de embarcar para o Oriente Médio. Atualmente, o Alviverde é o primeiro colocado do Grupo C do Campeonato Paulista com seis pontos.
Crédito: GustavoScarpaaprovouapreparaçãodoPalmeirasparaoMundialdeClubes(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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