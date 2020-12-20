Após vitória, Ricardo Sá Pinto elogia atuação do Vasco: 'Controlamos muito bem o adversário'

Em São Januário, o Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após cinco rodadas. Com o feito, o time se aproxima das primeiras equipes que estão fora da zona de rebaixamento. Em coletiva de imprensa, o técnico Ricardo Sá Pinto elogiou a atuação do time diante de um Santos, atual semifinalista da Copa Libertadores.
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– Finalmente voltamos a ganhar. Ter semanas mais cheias não só nos ajudou a recuperar fisicamente e mentalmente do esforço que fizemos por muito tempo, mas também nos ajudou a treinar, melhorar, corrigir algumas situações. Jogamos contra uma grande equipe, que fez um grande jogo na quarta-feira contra o Grêmio, em que aniquilou completamente o Grêmio, foi muito agressivo, muito impressionante. É um adversário muito difícil, como nós sabemos - analisou, e em seguida completou.
- Em termos coletivos a equipe foi muito sólida, inteligente, competente, organizada. Pressionou quando tinha que pressionar, baixou quando tinha que baixar, entregou o jogo ao adversário quando teve que entregar. Apesar de terem mais posse de bola, mas foi uma decisão nossa pela qualidade que eles têm. Sabíamos que podíamos fazer mais do que um gol a qualquer momento. Tivemos as melhores oportunidades, umas três de fazer o gol, e não me lembro de nenhuma clara deles, sinceramente. Tiveram dois arremates lá para cima, um cruzamento, enfim... Bolas paradas muitas, pequenas faltinhas, algumas para mim muito duvidosas, mas... nós controlamos muito bem o adversário, um adversário forte, que está fazendo grande temporada - destacou