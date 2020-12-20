Após vitória, Ricardo Sá Pinto elogia atuação do Vasco: 'Controlamos muito bem o adversário'

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Em São Januário, o Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após cinco rodadas. Com o feito, o time se aproxima das primeiras equipes que estão fora da zona de rebaixamento. Em coletiva de imprensa, o técnico Ricardo Sá Pinto elogiou a atuação do time diante de um Santos, atual semifinalista da Copa Libertadores.

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– Finalmente voltamos a ganhar. Ter semanas mais cheias não só nos ajudou a recuperar fisicamente e mentalmente do esforço que fizemos por muito tempo, mas também nos ajudou a treinar, melhorar, corrigir algumas situações. Jogamos contra uma grande equipe, que fez um grande jogo na quarta-feira contra o Grêmio, em que aniquilou completamente o Grêmio, foi muito agressivo, muito impressionante. É um adversário muito difícil, como nós sabemos - analisou, e em seguida completou.