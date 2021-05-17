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Após vitória no primeiro jogo, Morato rejeita retranca na volta: 'Ficar esperando não é proposta do Vasco'

Meia-atacante do Vasco projeta Cruz-Maltino ofensivo também em São Januário, neste sábado, depois do triunfo por 1 a 0 sobre o Botafogo, na final da Taça Rio...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 15:30

LanceNet

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Publicado em 

17 mai 2021 às 15:30
Crédito: Morato ganhou mais importância no ataque do Vasco após a lesão de Marquinhos Gabriel (Rafael Ribeiro / Vasco
O primeiro jogo já foi. Vitória sobre o Botafogo por 1 a 0, que dá ao Vasco o direito de empatar neste sábado, em São Januário, para levantar a Taça Rio. Apesar desta vantagem, o meia-atacante Morato projeta um time ofensivo na segunda partida da final, a ser disputada na Colina Histórica.- Foi um importante resultado fora de casa. (O Botafogo) É uma equipe que será concorrente direto no ano. No jogo da volta, ficar esperando não é proposta do Vasco - garantiu o camisa 10, logo após a primeira partida.
Paralelamente, o Cruz-Maltino vive a reta final de preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro. Para obter o acesso de volta à elite nacional, o time precisa seguir melhorando. É o que entende Morato.
- A evolução é constante, todo dia. Todo dia temos que melhorar alguma coisa, ajustar alguma coisa até do adversário - explicou o ponta.

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