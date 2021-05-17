Após vitória no primeiro jogo, Morato rejeita retranca na volta: 'Ficar esperando não é proposta do Vasco'

O primeiro jogo já foi. Vitória sobre o Botafogo por 1 a 0, que dá ao Vasco o direito de empatar neste sábado, em São Januário, para levantar a Taça Rio. Apesar desta vantagem, o meia-atacante Morato projeta um time ofensivo na segunda partida da final, a ser disputada na Colina Histórica.- Foi um importante resultado fora de casa. (O Botafogo) É uma equipe que será concorrente direto no ano. No jogo da volta, ficar esperando não é proposta do Vasco - garantiu o camisa 10, logo após a primeira partida.