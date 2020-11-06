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futebol

Após vitória, Luan exalta início de Abel Ferreira: ‘Seguiu o trabalho do Andrey’

O Palmeiras se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil na estreia do treinador português
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Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 21:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 nov 2020 às 21:24
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras venceu, na noite desta quinta-feira (04), o Red Bull Bragantino e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Após a partida, o zagueiro Luan exaltou o resultado positivo.
– Fui dar parabéns (ao Abel) pela estreia, pela vitória. Tivemos chances de fazer mais gols. Tivemos dois dias para trabalhar, foi muita conversa, agora vamos evoluir. Poderíamos fazer um jogo até melhor, mas quando você constrói o resultado no primeiro jogo, dá tranquilidade. O importante é estarmos nas quartas.Além disso, o defensor afirmou que Abel Ferreira buscou dar continuidade ao trabalho iniciado por Andrey Lopes.
– Abel disse que não ia mudar muita coisa, até porque o trabalho vinha sendo muito bem feito pelo Andrey. A gente vai absorver as ideias, não teve tempo pra treinamento, só teve tempo de conversa. Ele é muito aberto, troca opiniões. Ele seguiu o trabalho do Andrey. Não sofremos gols. Vamos procurar evoluir, ajudá-lo também. Aqui é a família Palmeiras.
O Verdão entra em campo novamente no próximo domingo (08), contra o Vasco, às 16h (horário de Brasília). Com o novo treinador, o Alviverde buscar manter a sequência de vitórias que conseguiu sob o comando do auxiliar técnico Andrey Lopes.

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