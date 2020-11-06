Após vitória, Luan exalta início de Abel Ferreira: ‘Seguiu o trabalho do Andrey’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras venceu, na noite desta quinta-feira (04), o Red Bull Bragantino e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Após a partida, o zagueiro Luan exaltou o resultado positivo.

– Fui dar parabéns (ao Abel) pela estreia, pela vitória. Tivemos chances de fazer mais gols. Tivemos dois dias para trabalhar, foi muita conversa, agora vamos evoluir. Poderíamos fazer um jogo até melhor, mas quando você constrói o resultado no primeiro jogo, dá tranquilidade. O importante é estarmos nas quartas.Além disso, o defensor afirmou que Abel Ferreira buscou dar continuidade ao trabalho iniciado por Andrey Lopes.

– Abel disse que não ia mudar muita coisa, até porque o trabalho vinha sendo muito bem feito pelo Andrey. A gente vai absorver as ideias, não teve tempo pra treinamento, só teve tempo de conversa. Ele é muito aberto, troca opiniões. Ele seguiu o trabalho do Andrey. Não sofremos gols. Vamos procurar evoluir, ajudá-lo também. Aqui é a família Palmeiras.