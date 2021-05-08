Após vitória, Léo Matos, do Vasco, comemora assistências: 'É o que a gente faz todo dia nos treinamentos'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco venceu o Madureira por 2 a 1 em São Januário e garantiu uma vaga na final da Taça Rio. Destaque da partida com duas assistências, o lateral-direito Léo Matos comentou, na saída do gramado, sobre o entrosamento com Germán Cano e que a mentalidade do grupo é sempre vencer e buscar os títulos.

> Confira a tabela do Campeonato Carioca- Importância muito grande para gente. independente da gente estar jogando a Taça Rio, que ficou do quinto ao oitavo colocado, o Vasco toda vez que entrar em um campeonato é cobrado para ser campeão. A mentalidade é essa. A gente entrou hoje em campo para se classificar para a final e no próximo jogo mais uma guerra para buscar esse título - disse o lateral.

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No lance do primeiro gol, Zeca tabelou com Galarza pela esquerda e cruzou com categoria para Léo Matos cabecear. No entanto, antes da bola entrar, Marquinhos Gabriel só teve o trabalho de empurrar para as redes. Ao ser perguntado sobre o gol, o lateral disse que brincou com o companheiro e que o foco era sair com a classificação.

- Em relação as duas assistências, é o que a gente faz todo dia nos treinamento, e no jogo sai de maneira natural. A gente vem trabalhando e combinando os movimentos com o Cano que se apresenta muito bem na pequena área. Acredito quer colaborou muito para a vitória de hoje - afirmou o jogador, e em seguida completou.

- Fico feliz independente se foi gol meu ou dele. Na verdade, foi dele, pois a bola não havia entrado. Até brinquei com ele de ter me roubado o gol, mas fico muito feliz por ele ter marcado - finalizou.