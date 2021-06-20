Após vitória, Léo Jabá exalta gol com a camisa do Vasco: 'O primeiro com a Cruz de Malta no peito'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

A vitória contra o CRB foi essencial para o Vasco. Além de conquistar o primeiro triunfo em São Januário na Série B, o atacante Léo Jabá marcou o seu primeiro gol com a camisa do Cruz-Maltino. O camisa 7 voltou a estufar a rede depois de dois anos e se emocionou muito durante a comemoração. Ele passou por uma séria lesão quando defendia o PAOK, da Grécia.

> Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro- Alegria! O primeiro com a Cruz de Malta no peito - disse Léo Jabá em sua conta oficial no Twitter.

Vale destacar que o atacante entrou aos 24 do segundo tempo e no fim decidiu a partida para o Vasco. Com um gol e uma bela jogada no lance do gol de Marquinhos Gabriel, Jabá deixou novamente uma boa impressão para o técnico Marcelo Cabo e para a torcida vascaína. Ele é o líder de assistências do time na temporada com 5 passes.

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Após a derrota para o Avaí, em São Januário, o jogador teve seu carro danificado por um grupo de torcedores que atirou pedras no veículo. Além dele, o volante Bruno Gomes também foi alvo de atos semelhantes, e o paraguaio Matías Galarza também estava no veículo. Na saída do gramado Léo Jabá desabafou: "Ninguém está de sacanagem"

Jabá reconheceu que ficou assustado e ressaltou que todos estão trabalhando sério. Ao se emocionar, o atleta relembrou os momento difíceis da lesão e agradeceu a Deus e aos companheiros pelo momento: um gol e uma assistência no fim da partida.

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- Vamos colocar aí dois anos sem fazer um gol. Os últimos tempos não foram fáceis. E o gol veio em um momento bom. Um cobrando o outro, ajudando, a gente tem um elenco forte, capacitado, mas as coisas não vinham acontecendo. A culpa não é da comissão. Somos homens, temos famílias, toda a estrutura para trabalhar. A gente vem para chegar no dia e conquistar os três pontos. Quero agradecer a Deus, meus companheiros, gol é sempre bom, a assistência. - enalteceu na saída de campo.