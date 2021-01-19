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Após vitória, jogadores do Flamengo reforçam busca pelo título e miram confronto com o Palmeiras

Após o 3 a 0 sobre o Goiás, Hugo Souza, Pedro e Bruno Henrique elogiaram a atuação da equipe e projetaram sequência fora do Rio de Janeiro...

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 12:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jan 2021 às 12:40
O Flamengo derrotou o Goiás por 3 a 0 na Serrinha, em Goiânia, e voltou a sorrir no Brasileirão. O Rubro-Negro quebrou uma sequência de três tropeços na competição e se aproximou novamente da briga pelo título. Com a vitória, a equipe subiu para a quarta colocação, com 52 pontos - cinco a menos do que o líder São Paulo.
+ Veja mais notícias do Flamengo+ Flamengo de volta ao G-4: confira a tabela completa do Brasileirão
Outro que elogiou o desempenho da equipe foi o goleiro Hugo Souza. De volta ao time titular, o jovem teve atuação segura e ressaltou a importância da vitória para recuperar a confiança. Segundo ele, apesar dos maus resultados recentes, o objetivo do Flamengo no Brasileirão continua sendo o título.
- Feliz por voltar a vencer, feliz pelo desempenho da equipe, também pelo meu desempenho individual, pois foi importante para ajudar na vitória. Feliz por ajudar o time. Já falei muito nessa palavra, mas é o sentimento que define: felicidade. Isso é o que estávamos precisando, para retomar a confiança para a sequência de jogos que nós temos.
- Espero que a gente consiga alcançar mais vitórias e ir em busca do objetivo maior, que é o título. Nós vamos forte, vamos buscar até o final. Até porque, nós somos o Flamengo e não queremos deixar este título passar. Felicidade define. Agora, é continuar buscando, continuar lutando, para que as coisas continuem acontecendo da melhor forma possível.
+ Gabigol celebra atuação do Flamengo: 'Tivemos uma vitória convincente'Por fim, foi a vez de Pedro dar a sua visão da partida. O artilheiro do Flamengo na temporada saiu do banco no segundo tempo e marcou o terceiro gol rubro-negro na vitória. Além de celebrar a quebra da sequência de tropeços, o atacante já projetou o confronto direto com o Palmeiras, na próxima rodada.
- Foi um jogo muito importante para a gente. Vínhamos de três partidas sem vencer, o Flamengo não pode passar por isso. Graças a Deus, conseguimos a vitória em um jogo difícil contra o Goiás. Esse resultado nos dá uma motivação a mais para enfrentar o Palmeiras na quinta-feira. Tenho certeza que a gente vai lá buscar a vitória para subir ainda mais na tabela e buscar o título.

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