Após vitória, jogadores do Flamengo reforçam busca pelo título e miram confronto com o Palmeiras

O Flamengo derrotou o Goiás por 3 a 0 na Serrinha, em Goiânia, e voltou a sorrir no Brasileirão. O Rubro-Negro quebrou uma sequência de três tropeços na competição e se aproximou novamente da briga pelo título. Com a vitória, a equipe subiu para a quarta colocação, com 52 pontos - cinco a menos do que o líder São Paulo.

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Outro que elogiou o desempenho da equipe foi o goleiro Hugo Souza. De volta ao time titular, o jovem teve atuação segura e ressaltou a importância da vitória para recuperar a confiança. Segundo ele, apesar dos maus resultados recentes, o objetivo do Flamengo no Brasileirão continua sendo o título.

- Feliz por voltar a vencer, feliz pelo desempenho da equipe, também pelo meu desempenho individual, pois foi importante para ajudar na vitória. Feliz por ajudar o time. Já falei muito nessa palavra, mas é o sentimento que define: felicidade. Isso é o que estávamos precisando, para retomar a confiança para a sequência de jogos que nós temos.

- Espero que a gente consiga alcançar mais vitórias e ir em busca do objetivo maior, que é o título. Nós vamos forte, vamos buscar até o final. Até porque, nós somos o Flamengo e não queremos deixar este título passar. Felicidade define. Agora, é continuar buscando, continuar lutando, para que as coisas continuem acontecendo da melhor forma possível.

+ Gabigol celebra atuação do Flamengo: 'Tivemos uma vitória convincente'Por fim, foi a vez de Pedro dar a sua visão da partida. O artilheiro do Flamengo na temporada saiu do banco no segundo tempo e marcou o terceiro gol rubro-negro na vitória. Além de celebrar a quebra da sequência de tropeços, o atacante já projetou o confronto direto com o Palmeiras, na próxima rodada.