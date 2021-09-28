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Após vitória, Gabriel Pec festeja gol com passe de seu ídolo Nene e destaca: 'O Vasco vai subir'

Atacante entrou no fim do primeiro tempo e na volta do intervalo marcou o gol da vitória do Gigante da Colina sobre o Goiás por 2 a 0, em São Januário, com a presença da torcida...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 22:39

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 22:39
Crédito: Gabriel Pec celebra vitória do Vasco da Gama sobre o Goiás, em São Januário (Rafael Ribeiro/Vasco
Com a a presença da torcida, o Vasco bateu o Goiás por 2 a 0 e venceu sua segunda seguida pela Série B. Na saída de campo, o atacante Gabriel Pec, autor de um dos gols da vitória, celebrou ter recebido um passe de seu ídolo: Nene. Ele também comemorou ter voltado a estufar a rede e diante dos vascaínos, em São Januário. - Primeiramente quero agradecer muito a Deus. Eu estava bastante jogos sem fazer gol e estava pedindo e graças a Deus, ele me abençoou no momento mais feliz que eu poderia ter tido: com a torcida. É a realização de um sonho fazer com gol coma torcida aqui presente - disse o atacante, e em seguida emendou:
- O passe do meu ídolo (Nene), não tem nem o que falar, só agradecer e agora é focar no Confiança porque o Vasco vai subir - comemorou.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Em seguida, Nene também comentou sobre o lance e a importância da vitória para a sequência da competição. O camisa 77 teceu muitos elogios à Gabriel Pec e relatou que ambos conversaram sobre um possível gol do jovem antes da partida.
- Uma honra para mim, ele é um craque que está despontando. Temos que dar toda a confiança para eles. É o que eu falei, o meu intuito era chegar e ajudar, para retirar a responsabilidade dos maias novos e graças a Deus está dando tudo certo e hoje ele foi coroado Eu falei que se ele fizesse gol, ele iria falar que era para mim e acabei dando o passe para ele. Profetizamos e realmente foi uma vitória maravilhosa - comemorou o meia.
+ ATUAÇÕES: Vasco faz grande jogo coletivo e vence o Goiás pela Série B; Morato e Pec marcaram os gols
O próximo compromisso do Vasco será no domingo, dia 3, às 18h15, no Estádio Lourival Batista, o Batistão, diante do Confiança (SE), em Sergipe. A partida é válida pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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