Após vitória, Fábio Santos destaca resgate da confiança no Corinthians: 'Importante demais'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Após dois jogos e duas vitórias do Corinthians sob o comando de Sylvinho, o time finalmente venceu, neste domingo, batendo o América-MG, por 1 a 0, no Independência. O gol da vitória foi marcado por Fábio Santos, um dos mais experientes do grupo, que sabe bem a importância do resultado nesta fase.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Eleito melhor em campo pela transmissão da TV Globo, o lateral-esquerdo do Timão falou após a partida e destacou o quanto esse placar pode ajudar a equipe, que tem sofrido com críticas neste início de trabalho de Sylvinho. Para Fábio, isso vai fortalecer o elenco na sequência da temporada.

- Importante demais, a gente sabe das últimas semanas o que a gente tem passado. Importante para a sequência do trabalho, para realmente a gente confiar no trabalho do Sylvinho, que acabou de chegar, uma metodologia nova, na qual a gente confia, acredita muito, tem buscado isso, bom enfatizar a importância de todos dentro do grupo, e isso que a gente quer, que é montar um grupo forte para fazer um Campeonato Brasileiro justo com o que o Corinthians precisa - declarou o experiente corintiano.Apesar da vitória importante, conquistando os três primeiros pontos nesta edição do Brasileirão, Fábio Santos sabe que não há motivos para empolgação e sim para buscar melhorar. A questão é usar essa tranquilidade momentânea para dar sequência ao trabalho de Sylvinho e do atual elenco alvinegro.

- Tem muita coisa para melhorar, a gente sabe disso. Todo mundo acreditar mais em si prorprio, ainda mais no companheiro e óbvio que o resultado dá essa confiança, dá essa tranquilidade para a sequência do trabalho, por isso a importância desses três pontos - concluiu.