Após vitória em casa, MT celebra primeiro gol como profissional do Vasco: 'Primeiro de muitos'

Crédito: MT e Cano comemorando o gol da vitória do Vasco sobre o Confiança (SE (Rafael Ribeiro/Vasco)

Nos últimos jogos do Vasco um jogador tem se destacado e conquistado cada vez espaço: Matheus Nunes, mais conhecido como MT. O jogador é polivalente pode atuar em mais de uma posição na equipe de Marcelo Cabo. Contra o Confiança, atuou como meia, no segundo tempo mais recuado, e marcou o seu primeiro gol como profissional do Gigante da Colina. Ele comemorou em sua rede social e disse ser o primeiro de muitos.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro- Glória Deus !!!!! Primeiro de muitos, feliz pelo gol e pela vitória, vamos por mais - disse o jogador em seu perfil oficial no Instagram.

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Com o triunfo, o Cruz-Maltino agora soma 13 pontos e ocupa a sexta colocação, podendo ainda ser ultrapassado na rodada. O time conquistou a terceira vitória em casa, o que foi destacado por Marcelo Cabo, e busca uma sequência positiva para entrar de vez no G4. MT foi substituído por cansaço e foi um dos melhores na partida contra o Confiança.

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