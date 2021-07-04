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Após vitória em casa, MT celebra primeiro gol como profissional do Vasco: 'Primeiro de muitos'

Polivalente, jogador pode atuar em mais de uma posição e ganha espaço na equipe de Marcelo Cabo. Contra o Confiança, atuou como meia e no segundo tempo mais recuado...

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 22:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jul 2021 às 22:05
Crédito: MT e Cano comemorando o gol da vitória do Vasco sobre o Confiança (SE (Rafael Ribeiro/Vasco)
Nos últimos jogos do Vasco um jogador tem se destacado e conquistado cada vez espaço: Matheus Nunes, mais conhecido como MT. O jogador é polivalente pode atuar em mais de uma posição na equipe de Marcelo Cabo. Contra o Confiança, atuou como meia, no segundo tempo mais recuado, e marcou o seu primeiro gol como profissional do Gigante da Colina. Ele comemorou em sua rede social e disse ser o primeiro de muitos.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro- Glória Deus !!!!! Primeiro de muitos, feliz pelo gol e pela vitória, vamos por mais - disse o jogador em seu perfil oficial no Instagram.
+ Veja momentos em que o Vasco defendeu as causas sociais
Com o triunfo, o Cruz-Maltino agora soma 13 pontos e ocupa a sexta colocação, podendo ainda ser ultrapassado na rodada. O time conquistou a terceira vitória em casa, o que foi destacado por Marcelo Cabo, e busca uma sequência positiva para entrar de vez no G4. MT foi substituído por cansaço e foi um dos melhores na partida contra o Confiança.
+ ATUAÇÕES: MT marca o gol do Vasco e faz a melhor atuação
O próximo compromisso do Vasco na competição será diante do Sampaio Correa também em São Januário. A partida está marcada para o dia 9, às 19, na sexta-feira.

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