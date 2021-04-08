Após vitória do Vasco, Andrey destaca gol de falta: 'Tenho trabalhado com o professor Marcelo'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco venceu o Tombense por 2 a 1, no Almeidão, e garantiu uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Um dos autores dos gols, o meio-campista Andrey, destacou que a cobrança de falta é fruto de muito treinamento e destacou a importância da classificação para a sequência da temporada.

> Confira a tabela da Copa do Brasil - Fico feliz de ter ajudado com o gol de falta. Fundamento que tenho trabalhado muito com o professor Marcelo. Os jogos da Copa do Brasil são sempre difíceis, as equipes do interior são boas e que sempre complicam. A equipe soube sofrer quando teve a pressão da equipe adversária e o importante é sair com a classificação - disse o camisa 6 vascaíno na saída de campo.

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O meio-campista tem subido de produção desde a chegada de Marcelo Cabo ao Vasco. Nas últimas partidas, o atleta teve mais confiança em arriscar chutes de fora da área e foi premiado com um bonito gol de falta nesta quarta. Na partida, os atacantes Morato e Léo Jabá estrearam com a camisa do Cruz-Maltino.