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Após vitória do Vasco, Andrey destaca gol de falta: 'Tenho trabalhado com o professor Marcelo'

No Almeidão, Gigante da Colina derrotou o Tombense e garantiu uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Volante marcou o segundo gol da vitória, de falta, na etapa final...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 00:07

LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2021 às 00:07
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco venceu o Tombense por 2 a 1, no Almeidão, e garantiu uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Um dos autores dos gols, o meio-campista Andrey, destacou que a cobrança de falta é fruto de muito treinamento e destacou a importância da classificação para a sequência da temporada.
> Confira a tabela da Copa do Brasil - Fico feliz de ter ajudado com o gol de falta. Fundamento que tenho trabalhado muito com o professor Marcelo. Os jogos da Copa do Brasil são sempre difíceis, as equipes do interior são boas e que sempre complicam. A equipe soube sofrer quando teve a pressão da equipe adversária e o importante é sair com a classificação - disse o camisa 6 vascaíno na saída de campo.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
O meio-campista tem subido de produção desde a chegada de Marcelo Cabo ao Vasco. Nas últimas partidas, o atleta teve mais confiança em arriscar chutes de fora da área e foi premiado com um bonito gol de falta nesta quarta. Na partida, os atacantes Morato e Léo Jabá estrearam com a camisa do Cruz-Maltino.
O Vasco volta a campo no dia 14, no clássico contra o Flamengo, pela nona rodada do Campeonato Carioca. O confronto será realizado no Maracanã, às 21h (de Brasília). Na Copa do Brasil, o Gigante da Colina terá que aguardar o sorteio da CBF para conhecer o seu próximo adversário, com datas e locais dos jogos.

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