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Após vitória do Santos, Marinho elogia Rollo: 'Presidente de verdade'

Autor dos dois gols do triunfo sobre o Grêmio, na Vila Belmiro, atacante exaltou o dirigente, que está há 13 dias no comando do clube após afastamento de Peres...

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 19:00

LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 19:00
Crédito: Divulgação/Santos
Autor dos dois gols do Santos na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, neste domingo (11), pela 15ª rodada do Brasileirão, o atacante Marinho elogiou o presidente em exercício do clube, Orlando Rollo, que chegou ao seu 13° dia à frente da administração.
- Quero parabenizar o grupo pelo trabalho, o Cuca, o presidente Rollo, que chegou e já está fazendo um trabalho incrível. Pouco tempo, mas atitudes e um presidente de verdade - afirmou o jogador à TV Globo em entrevista após o jogo.Orlando Rollo assumiu o Santos no dia 29 de outubro, após José Carlos Peres ser afastado do comando do clube por ser alvo de um processo de impeachment por irresponsabilidade administrativa. Ele ficará no comando do Peixe até dezembro, quando ocorrerão as eleições para o próximo triênio, e tem chamado esse período como "gestão de transição".

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