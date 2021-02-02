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Após vitória do Flamengo, Diego ironiza Thiago Neves: 'Fica com o troco. Vai precisar mais do que nós'

Flamengo derrotou o Sport nesta quinta-feira, pela 33ª rodada, e o camisa 10 não deixou de dar uma resposta ao meia do Leão, que havia prometido 'troco' após citação do título de 87...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 22:36

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 22:36

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Antes de a bola rolar na Ilha do Retiro, para o confronto entre Sport e Flamengo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Thiago Neves prometeu "dar troco" em Diego Ribas após provocação do capitão do Fla ao vencer no turno (citando o título de 1987). Mas quem "riu por último" foi mesmo Diego.Isso porque, o Flamengo voltou a derrotar o Sport, desta vez por 3 a 0 (gols de Gabigol, Bruno Henrique e Pedro), em Recife, e Diego respondeu o seguinte:
- Ele disse que ia dar o troco, né? Mas já que ele vendeu barato demais essa vitória, fica com o troco para ele. Vai precisar mais do que nós - ironizou Diego, em entrevista ao canal "SporTV".
Sobre o rendimento do Fla, que chegou a 61 pontos e voltou à vice-liderança e a estar a quatro pontos atrás do Internacional (líder), Diego elogiou a atuação coletiva da equipe de Rogério Ceni.
- Foi um grande jogo, a equipe jogou muito bem durante os 90 minutos. Fo importante que nós não levamos gol, poderíamos ter feito mais, criamos bastante, mas saímos satisfeitos, felizes.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
O próximo compromisso do Flamengo será diante do Vasco, nesta quinta-feira, pela 34ª rodada.

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