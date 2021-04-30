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Após vitória do do Fluminense, Roger Machado é eleito o treinador da semana da Libertadores

Tricolor conquistou a primeira vitória no torneio diante do Santa Fe, na última quarta-feira, e é o líder do Grupo D, com quatro pontos...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 16:12

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 16:12
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
A primeira vitória do Fluminense na Libertadores rendeu a Roger Machado a eleição de melhor treinador da semana na competição. O Tricolor bateu o Independiente Santa Fe por 2 a 1 em Armênia, na Colômbia, pela segunda rodada do torneio continental, na última quarta-feira.
> Relembre os gols mais importantes de Fred pelo Fluminense
Com o resultado, o Flu assumiu a liderança do Grupo D, com quatro pontos. É a mesma pontuação do River Plate (ARG), em segundo, mas os brasileiros ficam na frente por conta do terceiro critério de desempate: gols marcados fora de casa.
Veja a tabela da Libertadores

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