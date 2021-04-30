Após vitória do do Fluminense, Roger Machado é eleito o treinador da semana da Libertadores

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

A primeira vitória do Fluminense na Libertadores rendeu a Roger Machado a eleição de melhor treinador da semana na competição. O Tricolor bateu o Independiente Santa Fe por 2 a 1 em Armênia, na Colômbia, pela segunda rodada do torneio continental, na última quarta-feira.

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Com o resultado, o Flu assumiu a liderança do Grupo D, com quatro pontos. É a mesma pontuação do River Plate (ARG), em segundo, mas os brasileiros ficam na frente por conta do terceiro critério de desempate: gols marcados fora de casa.