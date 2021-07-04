Após vitória contra o Santos, Vasco conhece seu adversário na quartas do Campeonato Brasileiro sub-17

Crédito: Vasco se classificou em terceiro no Grupo B com 20 pontos e seis vitórias (João Pedro Isidro/Vasco

O Vasco encerrou a primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-17 com uma vitória diante do Santos por 1 a 0, em São Bernardo do Campo (SP). O gol da partida foi marcado por Erick Marcus, de pênalti, e a equipe terminou na terceira colocação do grupo. Até o momento, os Meninos da Colina têm seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota na competição (com 20 pontos).

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De acordo com o regulamento, o terceiro colocado do Grupo B enfrentará o segundo do Grupo A. Com isso, o adversário do Vasco na próxima fase será o Palmeiras. As datas e os horários ainda serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Quem se classificar terá pela frente, nas semifinais, Cruzeiro ou Athletico-PR.

+ Veja momentos em que o Vasco defendeu as causas sociais​No duelo contra o Santos, o Cruz-Maltino se impôs mesmo estando fora de casa e aos 4, Paixão teve a chance de abrir o placar, mas cabeceou por cima do gol. Logo depois, Paixão reapareceu e chutou cruzado para boa defesa do arqueiro santista.

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Na etapa final, Erick Marcus abriu o placar de pênalti aos 8 ao cobrar com categoria. Em outra boa jogada, Paixão recebeu na área, e bateu cruzado, mas o goleiro fez boa defesa. O Vasco ainda teve mais uma chance com Erick Marcus, que recebeu em profundidade e tentou por cima do goleiro, que mandou para escanteio.

Ainda pela categoria, o Vasco entrou em campo pela Copa Rio e derrotou o Flamengo por 2 a 0. Os gols vascaínos foram marcados por André e Rodrigo. Com o triunfo, os Meninos da Colina se classificaram em primeiro lugar na primeira fase e garantiram vaga nas semifinais do Estadual.

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