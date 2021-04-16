Após vitória, Castan confirma redução salário e continuidade no Vasco: 'Nunca foi por dinheiro'

Em mais uma edição do Clássico dos Milhões, o Vasco fez uma grande partida diante do Flamengo e saiu com a vitória por 3 a 1. Com o triunfo, a equipe quebrou um longo jejum de quase cinco anos sem vencer o rival e se aproximou do G4 do Carioca. Em entrevista coletiva, o zagueiro Leandro Castan revelou que irá permanecer na equipe para a sequência da temporada e confirmou a redução de salário.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca- Sobre ficar, já conversamos. Ele (Alexandre Pássaro) me explicou, já teve a redução do salário e vida que segue. Nunca fiquei no Vasco por dinheiro. A questão minha do Vasco é gratidão. Depois de tudo que passei, nunca foi por dinheiro, senão já tinha saído faz tempo. Falei para ele que queria trabalhar, dar a volta por cima. Falaram muitas mentiras também. Sempre tem alguém para jogar mais para baixo, vou trabalhar muito, com muita honestidade. Pássaro abriu o jogo, falou a situação - explicou o jogador, e acrescentou.
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- Pássaro me perguntou o que eu queria fazer. Eu disse que precisava ir para casa, não aguentava mais. Mas sempre falei para o Pássaro, se eu estou nos planos, conta comigo. Se não conta, fala que eu sigo minha vida. Desde que voltei, todos os funcionários, massagistas, todos falaram que eu tinha que ficar para dar a volta por cima. Sou profissional, preciso do dinheiro, graças a deus, quando fui para fora tive independência financeira. Mas não é o que conta mais. sei que estou devendo também. Assumo a responsabilidade também pela queda, é a hora de responder dentro de campo - revelou o zagueiro.
O Cruz-Maltino não vencia o maior rival desde o dia 24 de abril de 2016, e conquistou um importante triunfo para a sequência da temporada. Com um time em construção, o técnico Marcelo Cabo segue invicto desde que assumiu e o time foi letal na partida, marcando três gols.
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O Vasco volta a campo no próximo domingo diante do Boavista, em Bacaxá, às 18h30 (de Brasília), pela penúltima rodada da Taça Guanabara. Os comandados de Marcelo Cabo necessitam vencer os dois jogos que restam e torcer por tropeços de Fluminense ou Portuguesa-RJ.