Após vitória, Castan confirma redução salário e continuidade no Vasco: 'Nunca foi por dinheiro'

Crédito: Leandro Castan irá permanecer no Vasco para a sequência da temporada 2021 (Rafael Ribeiro/Vasco da Gama

Em mais uma edição do Clássico dos Milhões, o Vasco fez uma grande partida diante do Flamengo e saiu com a vitória por 3 a 1. Com o triunfo, a equipe quebrou um longo jejum de quase cinco anos sem vencer o rival e se aproximou do G4 do Carioca. Em entrevista coletiva, o zagueiro Leandro Castan revelou que irá permanecer na equipe para a sequência da temporada e confirmou a redução de salário.

> Confira a classificação do Campeonato Carioca- Sobre ficar, já conversamos. Ele (Alexandre Pássaro) me explicou, já teve a redução do salário e vida que segue. Nunca fiquei no Vasco por dinheiro. A questão minha do Vasco é gratidão. Depois de tudo que passei, nunca foi por dinheiro, senão já tinha saído faz tempo. Falei para ele que queria trabalhar, dar a volta por cima. Falaram muitas mentiras também. Sempre tem alguém para jogar mais para baixo, vou trabalhar muito, com muita honestidade. Pássaro abriu o jogo, falou a situação - explicou o jogador, e acrescentou.

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- Pássaro me perguntou o que eu queria fazer. Eu disse que precisava ir para casa, não aguentava mais. Mas sempre falei para o Pássaro, se eu estou nos planos, conta comigo. Se não conta, fala que eu sigo minha vida. Desde que voltei, todos os funcionários, massagistas, todos falaram que eu tinha que ficar para dar a volta por cima. Sou profissional, preciso do dinheiro, graças a deus, quando fui para fora tive independência financeira. Mas não é o que conta mais. sei que estou devendo também. Assumo a responsabilidade também pela queda, é a hora de responder dentro de campo - revelou o zagueiro.

O Cruz-Maltino não vencia o maior rival desde o dia 24 de abril de 2016, e conquistou um importante triunfo para a sequência da temporada. Com um time em construção, o técnico Marcelo Cabo segue invicto desde que assumiu e o time foi letal na partida, marcando três gols.

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