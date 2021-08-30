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Após vitória, Botafogo tem quatro representantes na seleção da rodada na Série B

Resultado positivo diante do Coritiba e entrada no G4 do Brasileirão fizeram Diego Loureiro, Kanu, Chay e Rafael Navarro terem destaque...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 17:32

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 17:32
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Uma importante vitória valorizou as atuações individuais de jogadores do Botafogo. O clube de General Severiano teve quatro representantes na seleção da galera da 21ª rodada da Série B do Brasileirão, divulgada nesta segunda-feira pelas redes sociais.
+ Chay e Navarro são peças fundamentais para o acesso do Botafogo à Série A
Após o triunfo sobre o Coritiba, na última sexta-feira, no Couto Pereira, a equipe comandada por Enderson Moreira colocou quatro representantes no onze inicial.Diego Loureiro, Kanu, Chay e Rafael Navarro foram escolhidos pelos internautas para entrarem na seleção. Léo Matos, Zeca, Leandro Castan, Caio Lopres e Marquinhos Gabriel, do Vasco, Anderson Uchôa, do Remo, e Nicolas, do Goiás, completaram o time.
O Botafogo volta aos gramados no próximo sábado para enfrentar o Remo, no Baenão, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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