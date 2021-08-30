Após vitória, Botafogo tem quatro representantes na seleção da rodada na Série B

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Uma importante vitória valorizou as atuações individuais de jogadores do Botafogo. O clube de General Severiano teve quatro representantes na seleção da galera da 21ª rodada da Série B do Brasileirão, divulgada nesta segunda-feira pelas redes sociais.

+ Chay e Navarro são peças fundamentais para o acesso do Botafogo à Série A

Após o triunfo sobre o Coritiba, na última sexta-feira, no Couto Pereira, a equipe comandada por Enderson Moreira colocou quatro representantes no onze inicial.Diego Loureiro, Kanu, Chay e Rafael Navarro foram escolhidos pelos internautas para entrarem na seleção. Léo Matos, Zeca, Leandro Castan, Caio Lopres e Marquinhos Gabriel, do Vasco, Anderson Uchôa, do Remo, e Nicolas, do Goiás, completaram o time.