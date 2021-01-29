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Após virada sobre o Grêmio, Arrascaeta crava Flamengo na briga pelo título: 'Saímos fortalecidos'

Rubro-Negro venceu o Tricolor por 4 a 2 nesta quinta-feira, em Porto Alegre...

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 22:25

LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 22:25
Crédito: (Reprodução / Dugout
Foi com emoção de sobra, mas o resultado veio. O Flamengo venceu o Grêmio nesta quinta-feira, por 4 a 2 em Porto Alegre, e assumiu a vice-liderança do Brasileirão. Agora, o time de Rogério Ceni soma 58 pontos, quatro a menos que o Internacional, com 62, restando seis rodadas para o fim do campeonato. Na saída de campo, o meia Arrascaeta reforçou a confiança no título rubro-negro.
- Sabemos que estamos pertinho, temos que caprichar. Cada jogo é uma final. Nos recuperamos no segundo tempo, o primeiro foi abaixo. Demonstrar a força da equipe, a união e saímos mais fortalecidos hoje - afirmou o meia uruguaio, ao "Premiere", antes de comentar sobre a mudança do time após o intervalo:
- A gente sabia que tinha que buscar o resultado. Pressionamos mais em cima, encontramos os espaços e os gols - finalizou o camisa 14, autor de um dos gols.> Confira a classificação e simule as rodadas finais do Brasileirão!O Flamengo volta a campo na próxima segunda-feira, contra o Sport em Recife. A partida, válida pela 33ª rodada do Brasileirão, será na Ilha do Retiro, às 20h.
Será a quarta partida consecutiva do Rubro-Negro fora do Rio de Janeiro, que venceu o Goiás, em Goiânia, o Palmeiras, em Brasília, e perdeu para o Athletico, em Curitiba, na última semana, antes de enfrentar o Grêmio em Porto Alegre.

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