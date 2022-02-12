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futebol

Após vice do Palmeiras, Gabriel Menino curte post do Chelsea campeão

Meio-campista estava em Abu Dhabi, mas acabou cortado da lista final de inscrito do Verdão para o Mundial de Clubes. Curtida foi feita com sua conta oficial no Instagram...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 19:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 19:17
Um registro em rede social chamou a atenção após a derrota do Palmeiras na final do Mundial de Clubes. Isso porque, Gabriel Menino curtiu, no Instagram, o post do Chelsea campeão. A atitude deixou os palmeirenses insatisfeitos.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja times bateram na trave, mas nunca conquistaram o Mundial
Circulou no Twitter há poucos instantes o print da curtida de Menino, que acabou sendo apagada, provavelmente, por conta da repercussão negativa que se criou, já que neste momento ela já não consta mais no post em questão.
Vale lembrar que Gabriel Menino viajou para Abu Dhabi com a delegação, mas acabou cortado da lista final de inscritos para o Mundial de Clubes. Além dele, Patrick de Paula e Renan ficaram fora dos 23 escolhidos por Abel Ferreira.
Antes de deixar o Brasil, o treinador português já havia chamado a atenção para alguns jogadores que não estariam se comprometendo tanto quanto outros. Em momento algum ele citou nomes, mas com os cortes, ficou subentendido que o recado seria para esse jovens que ficaram fora do Mundial.
Crédito: GabrielMeninocurtiuopostdoChelseacampeãodomundo(Foto:Reprodução/Instagram

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