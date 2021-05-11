Após viagens e vaga na final do Carioca, Fluminense terá sequência de quatro partidas no Maracanã

Crédito: Fluminense terá duas semanas decisivas na Libertadores e no Carioca (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense passou por uma verdadeira maratona de viagens nas últimas duas semanas. Para enfrentar Independiente Santa Fé e Junior de Barranquilla, o elenco conviveu com uma verdadeira odisseia, com direito a mudança do local do jogo por causa dos protestos na Colômbia, e disputa intensa no Equador.

> Confira a tabela da Copa Libertadores 2021 No geral, o saldo foi positivo, visto que o Tricolor acumulou quatro pontos dessas viagens e atualmente é líder do Grupo D, à frente inclusive do River Plate nos critérios de desempate. Outro fator que chama atenção é a personalidade dos jovens de Xerém, que estão no elenco. Kayky, por exemplo, marcou o gol de empate diante do Santa Fe e agrada a torcida.

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No domingo, Roger Machado apostou em uma mescla que deu resultado. Alguns jogadores foram poupados como Fred, Egídio e Nenê, mas a equipe construiu a vitória de 3 a 1 sobre a Portuguesa-RJ. Novamente com destaque para os meninos, que são responsáveis por 40% dos gols da equipe na temporada.

Nas próximas duas semanas, o Fluminense terá quatro confrontos decisivos tanto na Libertadores, quanto no Carioca, todos no Maracanã. O primeiro deles será quarta-feira, às 21h, contra o Independiente de Santa Fé, da Colômbia. Em caso de vitória, o time poderá encaminhar a classificação e ter um final de primeira fase mais tranquilo. Apenas três dias depois, no sábado, o Maracanã também será palco da primeira final do Campeonato Carioca. O Fla-Flu está marcado para às 21h05 reeditando a decisão de 2020, na qual o rubro-negro levou a melhor, mas foram partidas eletrizantes e bastante equilibradas. O elenco do Fluminense está ainda mais forte com os reforços, o que promete mais emoção aos duelos.

Entre as finais, os comandados de Roger Machado terão pela frente o Júnior de Barranquilla, da Colômbia, pela quinta rodada da Libertadores, às 21h30, dia 18, no Maracanã. Dias depois, no sábado, 22, mais um clássico para definir o campeão Carioca de 2021. Portanto, o Flu pode deixar maio com a classificação às oitavas da Libertadores, e com o título do Estadual.

Esses momentos antecedem o jogo de volta contra o River Plate, no Monumental de Nuñez, que será realizado no dia 25, às 19h15. E também a estreia no Campeonato Brasileiro diante do São Paulo, dia 29, com horário a ser definido pela CBF.

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