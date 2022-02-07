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Após venda ao Al-Wasl ser cancelada, Gabriel Teixeira vai ao Nilton Santos ver vitória do Fluminense

Jogador já está treinando com os companheiros após retornar dos Emirados Árabes, onde acabou não passando nos exames médicos...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 22:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 22:00
O Fluminense teve um torcedor especial no Nilton Santos, neste domingo, na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo. O meia-atacante Gabriel Teixeira foi até o estádio para acompanhar a partida. Depois da venda cancelada ao Al-Wasl, dos Emirados Árabes, o jovem já treina com o restante do grupo no CT Carlos Castilho, mas ainda não foi relacionado.Biel viajou até Dubai na última semana para assinar o contrato com a nova equipe, que renderia pouco menos de R$ 10,8 milhões ao Fluminense (que não tinha 100% dos direitos dele). No entanto, apesar de ser aprovado nos exames médicos no clube, um laudo divergente do Centro Médico da Fifa melou a transação.
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No exame, que é obrigatório no país, foi detetctado um edema muscular com risco de lesão, não recomendando a contratação. Em nota, o Fluminense afirmou que o jogador está apto à prática esportiva e informou que o departamento médico encaminhou o histórico do meia-atacante ao clube dos Emirados Árabes Unidos, mencionando a presença de um edema na coxa esquerda, detectado dias antes da viagem para o país.
Ainda segundo o Flu, as observações feitas na avaliação do Centro Médico da Fifa são comuns e "não justificam a não contratação do jogador". Biel chegou a ficar fora dos jogos-treino da pré-temporada por fazer um trabalho específico visando evitar as lesões que o atrapalharam em 2021. Ele ainda não foi relacionado para nenhuma partida.
Crédito: GabrielTeixeirajáestátreinandocomoscompanheirosnoCTdoFluminense(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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