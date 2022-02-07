Após venda ao Al-Wasl ser cancelada, Gabriel Teixeira vai ao Nilton Santos ver vitória do Fluminense

O Fluminense teve um torcedor especial no Nilton Santos, neste domingo, na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo. O meia-atacante Gabriel Teixeira foi até o estádio para acompanhar a partida. Depois da venda cancelada ao Al-Wasl, dos Emirados Árabes, o jovem já treina com o restante do grupo no CT Carlos Castilho, mas ainda não foi relacionado.Biel viajou até Dubai na última semana para assinar o contrato com a nova equipe, que renderia pouco menos de R$ 10,8 milhões ao Fluminense (que não tinha 100% dos direitos dele). No entanto, apesar de ser aprovado nos exames médicos no clube, um laudo divergente do Centro Médico da Fifa melou a transação.

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No exame, que é obrigatório no país, foi detetctado um edema muscular com risco de lesão, não recomendando a contratação. Em nota, o Fluminense afirmou que o jogador está apto à prática esportiva e informou que o departamento médico encaminhou o histórico do meia-atacante ao clube dos Emirados Árabes Unidos, mencionando a presença de um edema na coxa esquerda, detectado dias antes da viagem para o país.

Ainda segundo o Flu, as observações feitas na avaliação do Centro Médico da Fifa são comuns e "não justificam a não contratação do jogador". Biel chegou a ficar fora dos jogos-treino da pré-temporada por fazer um trabalho específico visando evitar as lesões que o atrapalharam em 2021. Ele ainda não foi relacionado para nenhuma partida.