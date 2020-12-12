Após vencer na Champions, Juventus visita o Genoa pelo Italiano

Crédito: Marco BERTORELLO / AFP

Depois de se classificar em primeiro em seu grupo na Liga dos Campeões, a Juventus volta as suas atenções para o Campeonato Italiano. A Velha Senhora visita o Genoa e quer encostar nos líderes. Já o adversário, vive uma situação muito complicada, ocupando a penúltima colocação.

Para o confronto, o treinador Pirlo destacou a vitória sobre o Barcelona, mas afirmou que o foco passa a ser o Italiano.- Vencemos o Barcelona, mas precisamos virar a página. Temos que dar o nosso melhor nos próximos jogos e seguir com esta vontade e ritmo - falou.

No Genoa, o meia Badelj será um desfalque, por conta de uma fadiga muscular. Na coletiva, o treinador Maran Rolando destacou a dificuldade do jogo, mas acredita que na recuperação da equipe no campeonato.

- Sabemos que precisamos entrar com atitude. Sem os nossos torcedores, precisamos jogar ainda mais. Acredito que a nossa classificação no campeonato vai melhorar. Teremos de pensar em colocar tudo o que temos dentro de campo em campo - disse.

Confira os jogos deste domingo no Campeonato Italiano: