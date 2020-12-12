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futebol

Após vencer na Champions, Juventus visita o Genoa pelo Italiano

Em sexto no campeonato, Velha Senhora busca encostar nos líderes para seguir na briga pelo título. Na zona do rebaixamento, o Genoa precisa de resultados positivos
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LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2020 às 14:07

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 14:07

Crédito: Marco BERTORELLO / AFP
Depois de se classificar em primeiro em seu grupo na Liga dos Campeões, a Juventus volta as suas atenções para o Campeonato Italiano. A Velha Senhora visita o Genoa e quer encostar nos líderes. Já o adversário, vive uma situação muito complicada, ocupando a penúltima colocação.
Para o confronto, o treinador Pirlo destacou a vitória sobre o Barcelona, mas afirmou que o foco passa a ser o Italiano.- Vencemos o Barcelona, mas precisamos virar a página. Temos que dar o nosso melhor nos próximos jogos e seguir com esta vontade e ritmo - falou.
No Genoa, o meia Badelj será um desfalque, por conta de uma fadiga muscular. Na coletiva, o treinador Maran Rolando destacou a dificuldade do jogo, mas acredita que na recuperação da equipe no campeonato.
- Sabemos que precisamos entrar com atitude. Sem os nossos torcedores, precisamos jogar ainda mais. Acredito que a nossa classificação no campeonato vai melhorar. Teremos de pensar em colocar tudo o que temos dentro de campo em campo - disse.
Confira os jogos deste domingo no Campeonato Italiano:
8h30 - Cagliari x Inter11h - Atalanta x Fiorentina11h - Bologna x Roma11h - Napoli x Sampdoria14h - Genoa x Juventus16h45 - Milan x Parma

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