Após tropeços, chances do Flamengo conquistarem o Brasileiro despencam

As duas rodadas sem vencer no Brasileirão - derrota para o Grêmio, em casa, e empate com o América-MG, como visitante - fizeram as chances do Flamengo conquistar o tricampeonato despencarem. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG e o Infobola, as probabilidades estão na casa dos 9%. Os dois portais também indicam o Atlético-MG com 81,3% e 82%, respectivamente.+ Confira a classificação atualizada e as próximas rodadas do Brasileirão!Há três rodadas, os portais indicavam o Flamengo com 18,1% e 17% de chances de conquistar o Brasileirão. De lá para cá, o time de Renato venceu por 3 a 1 o Palmeiras, perdeu do Grêmio por 1 a 0 e empatou com o America-MG em 1 a 1.