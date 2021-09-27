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Após tropeços, chances do Flamengo conquistarem o Brasileiro despencam

Time de Renato Gaúcho não venceu nas últimas duas rodadas do Brasileirão...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 11:00
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
As duas rodadas sem vencer no Brasileirão - derrota para o Grêmio, em casa, e empate com o América-MG, como visitante - fizeram as chances do Flamengo conquistar o tricampeonato despencarem. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG e o Infobola, as probabilidades estão na casa dos 9%. Os dois portais também indicam o Atlético-MG com 81,3% e 82%, respectivamente.+ Confira a classificação atualizada e as próximas rodadas do Brasileirão!Há três rodadas, os portais indicavam o Flamengo com 18,1% e 17% de chances de conquistar o Brasileirão. De lá para cá, o time de Renato venceu por 3 a 1 o Palmeiras, perdeu do Grêmio por 1 a 0 e empatou com o America-MG em 1 a 1.
Com 35 pontos, o Flamengo é o quarto colocado da tabela, atrás do Fortaleza, com 36, Palmeiras, com 38, e Atlético-MG, com 46. Contudo, o Rubro-Negro tem apenas 19 rodadas disputadas, enquanto Galo e Verdão fizeram 21 jogos. Já o Leão do Pici fez 22 partidas, o que explica a maior probabilidade dada ao time de Renato Gaúcho em relação ao segundo e terceiro colocados do Brasileirão.As probabilidades calculadas pelo Infobola para o campeão brasileiro de 2021:
1) Atlético-MG - 82%2) Flamengo - 9%3) Palmeiras - 6%4) Fortaleza - 1%5) Bragantino - 1%6) Corinthians - 1%
Confira as chances apontadas pelo Departamento de Matemática da UFMG* para os candidatos ao título do Campeonato Brasileiro de 2021:
1) Atlético-MG - 81,3%2) Flamengo - 9,3%3) Palmeiras - 5,3%4) Fortaleza - 1,7%
*Corinthians, Bragantino, Athletico, Fluminense, Atlético-GO, Cuiabá, Ceará, São Paulo, Grêmio, Juventude, América-MG e Bahia possuem menos de 1% de chances.

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