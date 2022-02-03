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futebol

Após trocar de mando, Flamengo soma o primeiro lucro com bilheteria na temporada

Primeiro jogo do grupo principal e o de Paulo Sousa como técnico do Fla livrou o clube de prejuízo, o que ocorreu nas duas rodadas anteriores...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 16:44

LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2022 às 16:44
E, na estreia do Estadual, o primeiro jogo como mandante do Flamengo em 2022, o prejuízo no estádio da Ilha do Governador foi mais significativo: R$ 166.111,26. A baixa renda líquida por lá alarmou os dirigentes do Flamengo, que também viram que a capacidade de público menor em relação ao Raulino justificava a transferência de seus mandos.
Publicamente, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, informou que o clube optou pela troca por "problemas de logística".
- Teve alguns problemas de logística lá, que não quero entrar em questão. Fizeram uma sugestão para que pudéssemos jogar em Volta Redonda e aceitamos tranquilamente. Não quero entrar nesse mérito, pois não sei tudo de maneira firme e não quero falar sobre o assunto - disse Braz, na última segunda-feira.
> Confira a tabela do Cariocão
Agora, o Flamengo atuará no terceiro estádio diferente no ano. Neste domingo, às 16h, enfrentará o Fluminense no Nilton Santos - o mando é Rubro-Negro.
BILHETERIAS DO FLA COMO MANDANTE
- Flamengo 2x1 Portuguesa (1ª rodada do Carioca, Luso-Brasileiro):2.931 pagantes / 3.116 presentes / R$ 80.745,00 (prejuízo de R$ 166.111,26).
- Flamengo 3x0 Boavista (9ª rodada do Carioca, Raulino de Oliveira):9.124 presentes / 8.478 pagantes / R$ 275.763,00 (lucro de R$ 22.282,87).
Crédito: NoRaulinodeOliveira,oFlamengovenceuoBoavistapor3a0(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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