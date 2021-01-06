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Após triunfo sobre River Plate, Abel Ferreira reforça mentalidade do Palmeiras: ‘Nossa estrela é a equipe’

Português mais uma vez preferiu ressaltar o espírito coletivo do Verdão ao invés de pontuar atuações individuais de duelo na Argentina
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Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 00:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jan 2021 às 00:42
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva no Estádio Libertadores de América após a vitória por 3 a 0 sobre o River Plate, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores 2020.
Mais uma vez, o técnico não quis analisar o time individualmente, e explicou o motivo do sucesso do Verdão diante do melhor time da América do Sul nos últimos anos.
– Desde que cheguei, disse que contava com todos os jogadores. Nossa estrela é a equipe. Infelizmente, o Luan ia ser escalado, mas teve uma dor nas costas que o impediu de jogar. Já disse que eu treino os jogadores da mesma maneira, não vejo reservas e titulares. Peço pros meus jogadores entenderem que quem entrar precisa estar preparado para o desafio – disse Abel.Apesar da larga vantagem construída na Argentina, Abel pediu foco da equipe para o jogo de volta, na semana que vem, no Allianz Parque.
– Eu disse antes do jogo começar, independente do resultado, este jogo tinha duas mãos (ida e volta). Portanto vamos continuar focados, e usar nossa força mental, para que nosso time mantenha a nossa filosofia de jogo. Mas como fizemos três aqui, o River pode ir na nossa casa e fazer três. Temos que preparar a nossa equipe para fazer um grande jogo na semana que vem – afirmou o português.
>> Confira o chaveamento da Libertadores e faça sua simulação>> Que baile! Veja os melhores memes do massacre do Palmeiras sobre o River Plate
Para finalizar a coletiva, Abel Ferreira foi perguntado qual a palavra que resumia o jogo que o Palmeiras fez diante do River Plate nesta histórica noite de 5 de janeiro de 2021.
A resposta curta e grossa: ‘Mentalidade’.

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