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Após triunfo do Vasco sobre o Flamengo, Expresso da Vitória segue como a maior série invicta do clássico

Com a vitória por 3 a 1, no Maracanã, Gigante da Colina quebrou o longo jejum de 17 anos sem vencer o rival e manteve a série de 20 vitórias entre 1945 e 1951 como a maior...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 23:09

LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2021 às 23:09
Crédito: Divulgação/Vasco
Ao longo da história do futebol carioca, o Clássico dos Milhões protagonizado por Vasco e Flamengo sempre gerou muita rivalidade e confrontos emocionantes. Nos últimos anos, um longo jejum incomodava a torcida vascaína, algo que foi encerrado nesta quinta com o triunfo por 3 a 1, no Maracanã, com direito a reprodução da clássica dança de Edmundo, do duelo do Campeonato Brasileiro de 1997.
> Confira a classificação do Campeonato CariocaOs gols de Léo Matos, Cano e Morato fizeram com que a torcida voltasse a sorrir em um duelo contra os rubro-negros, algo que não acontecia desde o dia 24 de abril de 2016. Na época, Riascos e Andrezinho deram a vitória e desde então, o Flamengo havia vencido oito partidas e empatado nove.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Na centenária história do Vasco, um elenco encantou mais que todos os outros e entrou de vez no coração do time que carrega a Cruz de Malta no peito: O Expresso da Vitória. Entre 1945 e 1951, o lendário grupo conseguiu emplacar uma série de 20 jogos sem perder do rival.
No Carioca de 1944, o Flamengo havia vencido por 1 a 0, e depois deste triunfo, conviveu com o maior jejum do Clássico dos Milhões. Entre eles, uma vitória do Vasco por 5 a 2 em 1949.

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