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Após triunfo, Caio Lopes comemora primeiro gol como profissional do Vasco: 'Dedicar à minha família'

Atleta foi a surpresa da escalação do técnico Lisca e acabou sendo o melhor em campo, com um golaço e muitos desarmes ao longo do duelo contra a Ponte Preta...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 19:37

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 19:37
Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
A vitória do Vasco sobre a Ponte Preta por 2 a 0 foi importante para o time voltar a pontuar na Série B. No entanto, ela também foi inesquecível para um jogador em especial: o volante Caio Lopes, que marcou o seu primeiro gol como profissional do Gigante da Colina. Na saída de campo, ele falou sobre esse momento marcante de sua carreira e a semana de treinos que a equipe teve sob o comando do técnico Lisca.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - Sobre o gol, estou muito feliz. Um sonho de poder fazer um gol aqui. Eu comecei com cinco anos treinando aqui atrás. então, é um gol muito importante. Mas estou muito mais feliz com a vitória da equipe do que propriamente pelo meu o gol. Dedicar à minha família que está em casa e não deixou eu me abater porque eu quase não joguei no primeiro turno - dedicou o volante.
O jogador também destacou a importância da semana inteira de treinos que o Vasco teve, a primeira desde a chegada do técnico Lisca. Com isso, o atleta foi a surpresa da escalação e acabou sendo o melhor em campo, com um golaço e muitos desarmes ao longo do jogo.
+ ATUAÇÕES: Caio Lopes aproveita oportunidade, marca golaço e se destaca na vitória do Vasco
- Quando ele chegou (Lisca), estaca difícil. Jogos de três em três dias. Então, nesta semana ele focou na parte tática. Para a gente não dar tanto espaço e conseguir pressionar como a gente fez bastante no primeiro tempo. Segundo tempo, acho que a gente deu uma pressão, mas em bloco mais baixo - analisou.
O próximo compromisso do Vasco na Série B será na sexta-feira, às 19h, contra o Brasil de Pelotas, também na Colina Histórica. A partida é válida pela vigésima segunda rodada, a terceira do returno da Série B.

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