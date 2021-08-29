Após triunfo, Caio Lopes comemora primeiro gol como profissional do Vasco: 'Dedicar à minha família'

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

A vitória do Vasco sobre a Ponte Preta por 2 a 0 foi importante para o time voltar a pontuar na Série B. No entanto, ela também foi inesquecível para um jogador em especial: o volante Caio Lopes, que marcou o seu primeiro gol como profissional do Gigante da Colina. Na saída de campo, ele falou sobre esse momento marcante de sua carreira e a semana de treinos que a equipe teve sob o comando do técnico Lisca.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - Sobre o gol, estou muito feliz. Um sonho de poder fazer um gol aqui. Eu comecei com cinco anos treinando aqui atrás. então, é um gol muito importante. Mas estou muito mais feliz com a vitória da equipe do que propriamente pelo meu o gol. Dedicar à minha família que está em casa e não deixou eu me abater porque eu quase não joguei no primeiro turno - dedicou o volante.

O jogador também destacou a importância da semana inteira de treinos que o Vasco teve, a primeira desde a chegada do técnico Lisca. Com isso, o atleta foi a surpresa da escalação e acabou sendo o melhor em campo, com um golaço e muitos desarmes ao longo do jogo.

+ ATUAÇÕES: Caio Lopes aproveita oportunidade, marca golaço e se destaca na vitória do Vasco

- Quando ele chegou (Lisca), estaca difícil. Jogos de três em três dias. Então, nesta semana ele focou na parte tática. Para a gente não dar tanto espaço e conseguir pressionar como a gente fez bastante no primeiro tempo. Segundo tempo, acho que a gente deu uma pressão, mas em bloco mais baixo - analisou.