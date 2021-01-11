Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após tour decisivo fora de casa, Palmeiras conta com bom retrospecto para série no Allianz Parque
futebol

Após tour decisivo fora de casa, Palmeiras conta com bom retrospecto para série no Allianz Parque

Com apenas duas derrotas dentro de seu estádio, na temporada, Verdão ainda não perdeu na arena sob o comando de Abel Ferreira
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jan 2021 às 10:05

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 10:05

Crédito: Reprodução/Twitter Palmeiras
O Palmeiras se prepara para viver um dos duelos mais importantes em seus mais de seis anos de Allianz Parque. O confronto diante do River Plate pode colocar o Verdão de volta a uma final de Libertadores após mais de 20 anos de espera.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Artilheiro, Willian decide na vitória do Palmeiras sobre o Sport
O Verdão volta pra casa depois de mais de 15 dias atuando como visitante. E o tour decisivo longe de casa não poderia ter sido melhor para o torcedor alviverde. Com 100% de aproveitamento, o time de Abel Ferreira eliminou o América-MG e avançou para a final da Copa do Brasil, abriu uma ótima vantagem sobre o River na semi da Libertadores e, por último, venceu o Sport para seguir vivo no Brasileirão.
Agora, de volta ao Allianz Parque, o maior campeão do Brasil conta com o ótimo retrospecto dentro de casa para buscar mais importantes vitórias no seu gramado sintético.Com apenas duas derrotas no Allianz em 2020, o Verdão estreia no estádio em 2021 buscando manter a invencibilidade da era Abel Ferreira dentro de casa. Em nove jogos, foram oito vitórias e apenas um empate atuando em seus domínios, com 22 gols marcados e apenas um sofrido.
Após encarar o River Plate nesta próxima terça-feira (12), o clube se prepara para receber Grêmio e Corinthians no Allianz Parque, em um intervalo de sete dias, ambos os jogos pelo Brasileirão 2020. O Verdão só volta a jogar fora de casa no dia 21 de janeiro, quando encara o Flamengo, em Brasília-DF.
Nesta Libertadores 2020, o Palmeiras tem 100% de aproveitamento atuando no Allianz Parque. Foram cinco jogos, com 21 gols marcados e apenas um sofrido.
Relembre a sequência do Palmeiras no Allianz Parque no comando de Abel Ferreira:
Palmeiras 1 x 0 Red Bull Bragantino – Copa do Brasil 2020Palmeiras 3 x 0 Ceará – Copa do Brasil 2020Palmeiras 2 x 0 Fluminense – Brasileirão 2020Palmeiras 3 x 0 Athletico-PR – Brasileirão 2020Palmeiras 5 x 0 Delfín-EQU – Libertadores 2020Palmeiras 3 x 0 Bahia – Brasileirão 2020Palmeiras 3 x 0 Libertad-PAR – Libertadores 2020Palmeiras 1 x 1 América-MG – Copa do Brasil 2020Palmeiras 1 x 0 Red Bull Bragantino – Brasileirão 2020

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados