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Após torcedor do Inter dizer que 'injetará dinheiro' no São Paulo, Fla encaminhará notícia crime à polícia

Rodrigo Dunshee, VP Geral e Jurídico, falou sobre a intenção de torcedor do Internacional, que doou R$ 1 milhão ao clube antes do jogo contra o Fla, para a rodada final do Brasileirão...
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Publicado em 

22 fev 2021 às 08:05

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 08:05

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Após o torcedor do Internacional Elusmar Maggi Scheffer - que doou um R$ 1 milhão para Rodinei atuar contra o Flamengo - afirmar que irá "injetar dinheiro" no São Paulo, rival do Rubro-Negro na rodada final do Brasileirão, Rodrigo Dunshee, vice-presidente gGeral e jurídico do clube da Gávea, irá encaminhar notícia crime ao Ministério Público e à polícia ainda nesta segunda-feira.
- Manipulação de resultado sob qualquer forma é crime previsto no estatuto do torcedor, ainda mais quando são jogos da loteria federal. Hoje mesmo vamos encaminhar notícia crime ao MP e à polícia. Esse torcedor pode ser rico, mas vê-se que não é preparado - publicou o dirigente do Fla em uma rede social.Ao vencer o Internacional por 2 a 1, no Maracanã, o Flamengo assumiu a primeira colocação da tabela do Campeonato Brasileiro, abrindo dois pontos de vantagem sobre o Colorado. Na última rodada, o Rubro-Negro visita o São Paulo no Morumbi e, caso vença, será campeão brasileiro pelo segundo ano consecutivo. Se perder ou empatar, dependerá o resultado do time de Abel Braga, que recebe o Corinthians no Beira-Rio. Os dois jogos são na quinta, às 21h30. Confira a classificação completa e simule os resultados clicando aqui.

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