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Após título, presidente do Barcelona diz que acredita em permanência de Messi: 'Convencido de que quer ficar'

Joan Laporta, que voltou à presidência da equipe catalã recentemente, disse que fará de tudo para a continuidade do argentino, que tem contrato até o final da temporada...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 19:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 19:19
Crédito: HANDOUT / RFEF / AFP
O Barcelona venceu o Athletic Bilbao e conquistou a Copa do Rei. O título marcou a primeira conquista do presidente Joan Laporta, que voltou ao clube em março. Depois da partida, o mandatário comemorou o troféu e disse que confia na permanência de Messi, que tem contrato até junho.
+ Veja a tabela da La Liga- Espero que seja o primeiro troféu de um ciclo de muitos troféus. Messi está profundamente enraizado no Barcelona. Estou convencido de que quer ficar. Faremos todo o possível para isso. Ele é o melhor jogador do mundo - disse Laporta.
+ Goretzka, Haaland, Ansu Fati… Os 30 jogadores que mais se valorizaram na temporada
O presidente blaugrana também elogiou o trabalho de Ronald Koeman, que assumiu o Barcelona no início da temporada, e parabenizou o Athletic Bilbao pela campanha na Copa do Rei.
- O Ronald e a sua equipa estão muito bem e estou muito, muito feliz por eles. Claro, um abraço muito forte aos jogadores do Athletic Club, que para mim é uma grande equipe. Visca Barça.

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