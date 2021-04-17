Após título, presidente do Barcelona diz que acredita em permanência de Messi: 'Convencido de que quer ficar'

O Barcelona venceu o Athletic Bilbao e conquistou a Copa do Rei. O título marcou a primeira conquista do presidente Joan Laporta, que voltou ao clube em março. Depois da partida, o mandatário comemorou o troféu e disse que confia na permanência de Messi, que tem contrato até junho.
+ Veja a tabela da La Liga- Espero que seja o primeiro troféu de um ciclo de muitos troféus. Messi está profundamente enraizado no Barcelona. Estou convencido de que quer ficar. Faremos todo o possível para isso. Ele é o melhor jogador do mundo - disse Laporta.
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O presidente blaugrana também elogiou o trabalho de Ronald Koeman, que assumiu o Barcelona no início da temporada, e parabenizou o Athletic Bilbao pela campanha na Copa do Rei.
- O Ronald e a sua equipa estão muito bem e estou muito, muito feliz por eles. Claro, um abraço muito forte aos jogadores do Athletic Club, que para mim é uma grande equipe. Visca Barça.