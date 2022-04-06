Após título, Fluminense estreia na Sul-Americana em casa e conta com histórico favorável contra bolivianos

Quatro dias depois de conquistar Campeonato Carioca, o Fluminense volta a entrar em campo nesta quarta-feira. No Maracanã, o clube irá receber o Oriente Petrolero-BOL, às 19h15, pela estreia na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Confiante após o título, o Tricolor poderá contar com o retrospecto positivo no estádio e como mandante, além de ter o elenco quase completo à disposição para o duelo. Em confronto inédito, o time também se apoia no retrospecto favorável contra bolivianos e no apoio da torcida, que espera a confirmação do favoritismo do grupo no torneio. DESEMPENHO COMO MANDANTE​Neste início de temporada, o Flu deu conta do recado em casa. Em 10 jogos como mandante, a equipe venceu sete vezes e sofreu duas derrotas, para o Bangu e o Botafogo. O último jogo no Maracanã, contra o Flamengo, terminou em empate mas garantiu o título estadual para o clube. Pela Libertadores, o Tricolor venceu o Millonarios, em São Januário, e o Olimpia, no Nilton Santos. ​Contudo, por conta da reforma do gramado no Maracanã, o Flu só disputou três jogos no Maracanã, pela semifinal e final do Carioca. Na última temporada, o elenco teve um aproveitamento positivo no estádio e chegou a acumular cinco vitórias seguidas em casa. Assim, foi o terceiro melhor mandante do Brasileiro 2021, atrás apenas do Rubro-Negro, segundo colocado, e do Atlético-MG, campeão da edição. Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG. RETROSPECTO CONTRA BOLIVIANOS​Em toda sua história, o Fluminense só enfrentou clubes bolivianos em cinco ocasiões. Nos anos 50, o Tricolor participou de um amistoso internacional e empatou com Ferroviario, por 1 a 1, e Litoral, por 2 a 2. No torneio, o time também venceu o Bolívar por 2 a 1. Ao todo, foram duas vitórias, dois empates e uma derrota.