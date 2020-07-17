Após título do Português, Pinto da Costa brinca: 'Sérgio Conceição só sai quando eu morrer'

Crédito: JOSE COELHO/AFP

Após conquistar o título do Campeonato Português ao vencer o Sporting por 1 a 0, o presidente do Porto, Pinto da Costa fez uma brincadeira com o treinador Sérgio Conceição, e disse que o comandante só sai do clube quando ele morrer.

- Espero vê-lo, não espero morrer tão cedo. Agora só sai quando eu morrer", brincou Pinto da Costa, elogiando o trabalho do técnico e de todos os que tornaram possível a reconquista do campeonato.

Com uma bela campanha, o Porto conquistou o Campeonato Português pela vigésima nona vez em sua história. Restando apenas duas rodadas, a equipe até o momento tem vinte e cinco vitórias, quatro empates e apenas três derrotas.