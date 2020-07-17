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Após título do Português, Pinto da Costa brinca: 'Sérgio Conceição só sai quando eu morrer'

Presidente do Porto brincou com o treinador da equipe após conquistar a competição pela vigésima nona vez em sua história. O título veio após a vitória contra o Sporting por 1 a 0...

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 22:23

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 22:23
Crédito: JOSE COELHO/AFP
Após conquistar o título do Campeonato Português ao vencer o Sporting por 1 a 0, o presidente do Porto, Pinto da Costa fez uma brincadeira com o treinador Sérgio Conceição, e disse que o comandante só sai do clube quando ele morrer.
- Espero vê-lo, não espero morrer tão cedo. Agora só sai quando eu morrer", brincou Pinto da Costa, elogiando o trabalho do técnico e de todos os que tornaram possível a reconquista do campeonato.
Com uma bela campanha, o Porto conquistou o Campeonato Português pela vigésima nona vez em sua história. Restando apenas duas rodadas, a equipe até o momento tem vinte e cinco vitórias, quatro empates e apenas três derrotas.
- Este campeonato foi merecidíssmo e só foi possível, nas condições em que estivemos no fim da primeira volta, neste clube, com este treinador, com estes dirigentes e com estes jogadores. Transformar menos sete pontos em mais oito só foi possível neste clube, não seria possível em outro clube com outro treinador - apontou.

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