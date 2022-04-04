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futebol

Após título do Palmeiras, Gabriel Veron 'alfineta' Patrick de Paula

Atacante usou o Twitter para provocar o volante, ex-companheiro de Verdão e de base...

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 23:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2022 às 23:45
O Palmeiras venceu o São Paulo por 4 a 0 e conquistou o Campeonato Paulista em uma virada histórica, mas algumas feridas abertas ainda precisavam ser tratadas. Uma delas foi uma suposta provocação de Patrick de Paula após a derrota por 3 a 1 para o Tricolor na última quarta-feira, e Gabriel Veron tratou de defender a honra palmeirense e ironizar o ex-companheiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
PÔSTER> Confira o pôster do Palmeiras Campeão Paulista de 2022
Logo depois do duelo no Morumbi, o volante usou as redes sociais para postar emojis que supostamente alfinetariam a derrota palmeirense no clássico. A assessoria de imprensa do jogador, porém, procurou o LANCE! e negou que o tweet teria a ver com o Verdão, clube pelo qual Patrick mantém o carinho, apesar de ter sido negociado para jogar no Botafogo recentemente. No entanto, Gabriel Veron não viu a situação dessa forma, e também usou o Twitter para provocar o colega de base. O atacante usou os mesmos emojis que o ex-companheiro e ainda marcou o perfil do volante logo após a goleada sobre o Tricolor, que garantiu o título paulista, o 24º da história do clube.Sem espaço na equipe comandada por Abel Ferreira, Patrick foi transferido ao Botafogo-RJ e representou uma das contratações mais valiosas do clube carioca. Agora, tem a chance de ser um dos protagonistas do time.
Confira, na íntegra, a nota de esclarecimento da assessoria de Patrick de Paula:
"A assessoria de imprensa do atleta Patrick de Paula esclarece que a postagem feita em sua rede social, na qual estão atrelando a uma referência a derrota do Palmeiras, não tem nenhuma ligação com a final do Campeonato Paulista.
Inclusive, Patrick, deletou de imediato assim que percebeu que a publicação gerou uma má interpretação na internet.
A história do meia com o clube paulista é muito especial, e sempre foi pautada em respeito mútuo e muita dedicação.
Mesmo de longe, a torcida pelos ex-companheiros e pelo clube seguem, pois, como dito na sua despedida, o carinho vai ficar para sempre."
Crédito: GabrielVeronprovocouoex-companheirodePalmeiras(Foto:Reprodução/Twitter

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