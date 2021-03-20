Após título do Botafogo, Vivian é destaque em perfil da Copa do Mundo: 'Rainha dos clássicos'

O título carioca do Botafogo teve repercussão mundial. Logo após a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, o perfil da Copa do Mundo Feminina no Twitter fez menção a Vivian, meia do Alvinegro, que marcou um dos gols da equipe comandada por Gláucio Carvalho na final do Campeonato Carioca, neste sábado, no Estádio Nilton Santos.
A camisa 10 fez, de falta, o segundo gol do Glorioso na partida, selando o título. Ela ganhou o apelido de "Rainha dos clássicos" por marcar nas partidas contra os rivais. Diante do Fluminense, não foi diferente.
"O Campeonato Carioca teria que pertencer a outra pessoa? Coroada como a "Rainha dos clássicos" marca um maravilhoso gol para ajudar o Botafogo a conquistar o Rio de Janeiro. Parabéns aos campeões!", escreveu o perfil.
Este foi o segundo título estadual da história do Botafogo. O primeiro foi conquistado em 2014, ainda com a parceria envolvendo a Marinha.