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Após título da Série B, elenco do Botafogo valoriza mais de R$ 13 milhões, aponta site

De acordo com 'Tranfermarkt', valor de mercado dos atletas do Alvinegro teve, em maioria, uma evolução; Rafael Navarro é destaque positivo e Rafael o negativo neste sentido...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2021 às 13:37

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 13:37

Existe uma natural valorização por parte dos jogadores do Botafogo após uma temporada bem sucedida. De acordo com o "Transfermarkt", o valor de mercado do elenco do Alvinegro aumentou. O portal divulgou as novas cifras dos atletas após o fim da Série B do Brasileirão, vencida pelo Glorioso.+ Artilheiro do Botafogo, Rafael Navarro termina como o jogador com mais participações em gols na Série B
Entre balanços positivos e negativos individuais, o plantel, em termos gerais, valorizou 2,175 milhões de euros. Na cotação atual, isso representa R$ 13,9 milhões de reais.
O maior destaque fica por conta de Rafael Navarro. Jogador com mais participações para gol no Campeonato Brasileiro, o camisa 99 saiu de 2,5 milhões de euros para um valor de mercado de 4 milhões (R$ 25,6 milhões, na cotação atual) - de acordo com os conceitos do site.
Matheus Nascimento é o jogador mais valioso do Botafogo. A joia de 17 anos carrega consigo cifras de 5 milhões de euros (R$ 32 milhões). Enderson Moreira tem planos de envolver o atacante, constantemente convocado para seleções de base, no time profissional do Botafogo na próxima temporada.
A curva negativa fica com Rafael, principal contratação do clube no ano. O site aponta que o valor dele caiu de 2,7 milhões de euros para 1,5 milhão (R$ 9,6 milhões, na cotação atual).
Crédito: BotafogofoiocampeãodaSérieB(Foto:VítorSilva/Botafogo

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