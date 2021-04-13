Após testes, Palmeiras efetiva meia armador ex-CRB

Crédito: Acervo Pessoal

O Palmeiras acertou a contratação do meia Thalys, de 16 anos. O jogador vem do CRB, de Alagoas, em definitivo e vai reforçar a equipe sub-17 do Verdão, segundo apurado pela reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA. O jogador estava em testes na Academia de Futebol II, em Guarulhos, desde janeiro e ao longo desta semana foi regularizado e já consta no elenco do site oficial.

Dentro de campo, Thalys é um meia armador de muita habilidade no drible, apresentando também excelente visão de jogo. Com essas características, o jovem se adequa à filosofia a qual a diretoria de futebol busca encontrar para as categorias de base. Com mobilidade e intensidade, o estilo de jogo casa perfeitamente com a proposta de Artur Itiro e Wesley Carvalho.Apesar da pouca idade e viver seu primeiro ano com idade sub-17, Thalys já tem experiência com a categoria. Em 2020, pelo CRB, atuou com o grupo mais velho por conta da pandemia do novo coronavírus. Destaque, chamou atenção da diretoria do Verdão.