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futebol

Após testes, Palmeiras efetiva meia armador ex-CRB

Camisa 10 com qualidade no drible e no passe, Thalys estava em testes na Academia de Futebol II desde janeiro...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 10:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2021 às 10:30
Crédito: Acervo Pessoal
O Palmeiras acertou a contratação do meia Thalys, de 16 anos. O jogador vem do CRB, de Alagoas, em definitivo e vai reforçar a equipe sub-17 do Verdão, segundo apurado pela reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA. O jogador estava em testes na Academia de Futebol II, em Guarulhos, desde janeiro e ao longo desta semana foi regularizado e já consta no elenco do site oficial.
Dentro de campo, Thalys é um meia armador de muita habilidade no drible, apresentando também excelente visão de jogo. Com essas características, o jovem se adequa à filosofia a qual a diretoria de futebol busca encontrar para as categorias de base. Com mobilidade e intensidade, o estilo de jogo casa perfeitamente com a proposta de Artur Itiro e Wesley Carvalho.Apesar da pouca idade e viver seu primeiro ano com idade sub-17, Thalys já tem experiência com a categoria. Em 2020, pelo CRB, atuou com o grupo mais velho por conta da pandemia do novo coronavírus. Destaque, chamou atenção da diretoria do Verdão.
Após utilizar diversos atletas pratas da casa durante a vitoriosa campanha da Tríplice Coroa em 2020, o Palmeiras passa por um processo de reformulação nos elencos das categorias de base, já visando a temporada 2021. Nas últimas semanas, foram mais de dez saídas e cinco reforços para o sub-20, além de saídas em outras categorias inferiores, como o sub-15 e sub-17.

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